‘Damichón’ tiene abogado que le arregla todos sus problemas

Del saque somos carnecita... Me cuentan que ‘Damichón’ tiene un abogado que le arregla todos sus problemas. Dicen que el ‘patita’ es tan buena gente que no le cobra ni un ‘mango’ por todo los papeleos que le hace. Eso sí, solo le pide de favor que le preste su ‘nave’ para salir a levantar ‘cueritos’. Curuju...

Hay un runrún que un zambito que han llamado al ‘equipo de todos’ está recontra feliz. Es que después de tanto insistir, una flaquita argentina le ha respondido el ‘Wasap’. Ellos tuvieron un dame que te doy, pero ahora hablan como amigos, aunque estando cerca en la capital cualquier cosa puede pasar. Curuju...

Ya me enteré que ese entrenador parrillero que dirigía en el ‘Callejón’ no tiene códigos. Tenía chamba, pero a pesar de ello se metió por los palos y se regaló con lacito y todo a la directiva de los ‘basureros’. No le importó que había un compatriota suyo al frente del equipo. Lo peor es que a ‘Julinho viejo’ no le dijeron nada en su pepa, solo le avisaron por WhatsApp que estaba cesado. Pobechito...

Los jugadores de la ‘Misilera’ pican a un tío billetón, que es tan hincha que les promete un ‘centro’ cada vez que ganan. Cuando juegan los sábados, al día siguiente tempranito se ve la cola que están haciendo. Lo bueno es que los muchachos no son car’e palos, porque como perdieron en Cajamarca nadie se apareció por el lugar. Asuuuu... Me voy, soy fuga.