Defensa que salió de la 'crema' había alquilado un ‘depa’ con sus dos ‘causas’

Del saque somos carnecita... Todo se sabe, así que la bronca entre un directivo y un arquero, con pinta de muñeco, fue porque el bravo le ofreció prolongar el contrato con la empresa de seguridad que maneja el ‘blanco’, pero a cambio de que deje su buena ‘tajada’. O sea, quería hacer su faenón. Pero al pelotero no le cuadró la idea y lo mandó bien lejos. Allí se la juraron y cuando llegó la época de renovaciones de contrato le pusieron la cruz y ni las gracias le dieron por sus servicios. Curuju...

Ya me contaron que el defensa que lo sacaron de la crema y tiene los mismos nombres de Maradona, había alquilado un ‘depa’ en Miraflores con sus dos ‘causas’. Allí perdía las piernas y sudaba más de la cuenta. Lo malo es que ahora que se fue a jugar en provincia, no le avisó a la dueña y ya debe un mes de alquiler. Así no es...

Ese arquero de un club de la sierra que actúa como un ‘zorro’ pidiendo ‘peaje’ a sus compañeros para los contraten, acaba de sacar su segundo título. Dicen que es abogado y se ha graduado de gerente deportivo. Parece que ya se proyectó para cuando se retire de la pelotita y seguir sacándole billete a los jugadores, aunque esta vez con saco, corbata y desde una oficina. Asuuuu...

Hay un runrún que el ‘pito’ asistente que anuló los dos goles de los cremas, en su último amistoso con Once Caldas, habría estado dirigido por un ‘Trinchudo’ con quien trabaja en su escuela de fútbol. Es que su jefe se la tiene jurada desde hace tiempo al ‘Gatito’ y las malas lenguas aseguran que quería aguarle la fiesta. ¿Será cierto eso?... Me voy, soy fuga.