Delantero ‘cajamarquino’ que es bien guerrero interesa a club grande

Del saque somos carnecita… Todo se sabe. El sábado pasado, un grupito de famosas llegó a Chiclayo. Una que cuando dirige dice ajos y cebollas a sus pupilas, la otra una china famosa por sus romances con peloteros y chibolos. La última es una que eligieron para que presente leyes y solo anda viajando. Se juntaron en la discoteca ‘Magno’ y la hicieron hasta tarde. La jaladita bailaba como mocosa y las otras dos, entre ellas. La gente las alucinaba…

Reapareció el ‘Goleador histórico’ con nueva imagen. Ya se preocupa por los detalles, porque las trampitas ya le encuentran defectos. Como ya fue y pasó de moda, ahora visitó al dentista para arreglarse los dientes, usa brackets y me cuentan que está preguntando por un tratamiento capilar a la cabeza, para ver si le crece el pelo. Así se ponen cuando están viejos verdes. Pantalón pitillo, polo pegadito, zapatillas de colores y se quieren barajar las canas. Con champú especial o ‘tintán’. Ah y su infaltable ‘pastillita azul’ en el bolsillo. Rexuxa…

La firme que el ‘Potón’ de la Segunda es irrespetuoso. Organizó una reunión con Tresor y el ‘Poeta de la zurda’ y avisó que caía de todas maneras, después que estaba cerca y, al final, apagó el celular. Qué feo…

Me cuentan que ese delantero ‘cajamarquino’ que es bien guerrero e interesa a un club grande, prefiere quedarse en provincia y todo porque la mamá de su hijo le abrió juicio por alimentos y, como no le harían doble contrato, le va a ‘mochar’ el sueldo. Que vaya a conciliación y fije una mensualidad. Tampoco es que gane varios miles de cocos y le pase 300 mangos. Ayayayayay… Me voy, soy fuga.