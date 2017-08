Delantero que tiene criatura con azafata solo le pasa 900 soles

Del saque somos carnecita... El juicio por alimentos ya es un caso recurrente en el fútbol y es lamentable. O sea, primero se dan su gustito y luego abandonan a sus hijos. Hay varias denuncias de mujeres que reclaman manutención por la vía judicial, porque no les nace ni para el tarro de leche a los padres. Hay un delantero de Cajamarca que tiene una criatura con una azafata y solo le pasa 900 soles. Eso no alcanza ni para los pañales ni la cremita cuando se escalda. Si les duele soltar plata, por qué no se protegen. Si les arde depositarles a chicas jodidas, para qué las embarazan. En ‘Barranco Bar’ no van a conseguir a la chica ideal. Rexuxa...

Me pasan la voz que la última vez que un ‘Cabezón antipático’ pasó por el ‘Coco’ Chávez, una señora del barrio ‘Pacífico’ de San Martín de Porres, donde pasó buenos años de adolescente, se acercó a saludarlo y le dijo que estaba apurado y no podía darle su número de celular porque ni él mismo se acordaba. Este tipo con solo verle la cara cae pesado. Soportarlo en la convivencia debe ser más difícil que Maduro se quite de Venezuela. Encima tiene un ‘pegamujeres’ y un ‘rompetabiques’ en su cuerpo técnico. Qué feo...

Al ‘Profesor’ de Matute se le ablandó el ‘bobo’. Cuando ‘Cortadito’ lo fue a picar, porque su mamita está delicadita de salud, lo hizo pasar y le dio un buen sencillo y en ‘cocos’. Lo escuchó, le hizo un par de preguntas y sacó la billetera. Vale...



Me avisan que el zaguero con apellido de barrio del Callao y que juega en el norte del país, ahora se dedica a correr tabla en la playa de Pimentel. Ese deporte lo practica hace 4 meses, que se mandó con todo a una pituquita que es la hija de un tío que fue presidente del ‘Ciclón’, hace algunos años. Después de entrenar se mete al mar. Se quiere quedar a vivir por allá. Asuuuuu... Me voy, soy fuga.