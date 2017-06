Un 'Diablito' tiene la billetera vacía, pero es todo un campeón con una ricachona de San Isidro

Del saque somos carnecita... Bronca en la puerta de ‘Barranco Bar’. El domingo pasado, en la tarde, ‘Velascues’ se apareció de la mano de una muchachita. En la puerta del local y justo cuando iba a entrar, otra que tenía la barriguita ‘hinchada’ llegó a reclamarle porque se estaba haciendo el loco y se le fue encima. Se metieron sus amigos, los separaron y a la chica se le bajó la presión. La tuvieron que mandar en taxi a su casa y el zambito, como si nada, se metió a tonear. La firme que este chico tiene una pelea de gatos en la cabeza. Cuidado que el daño que haces aquí, lo pagas ante la justicia divina o terrenal. Pero lo pagas. Así de sencillo...



Mis respetos para el 'Diablito' Tiene la billetera vacía, pero se levanta a una ricachona de San Isidro, que vive cerca a ‘El Olivar’. Dizque va seguido, es consentido y, cuando se hace tarde, se queda a dormir en la ‘jato’. No necesita achote, un Ferrari, un yate, relojes de 50 mil euros, bunker ni ropero con moda italiana o neoyorquina para que le paren bola. Con su floro barato campeona. El que puede, puede...



¿Se acuerdan del ‘Huevito’ de los ‘Jotitas’? Anda sin chamba y ahora se recursea los fines de semana en la cancha ‘El Gallinazo’ de Puente Piedra. Cobra 60 soles por partido y aseguran que es su único ingreso porque no ha chapado ningún equipo en lo que va del año. Es mundialista pero nadie lo timbró. Es buen muchacho y la conoce, fijo que se levanta... Me voy, soy fuga.