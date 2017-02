¿'Diamantito' tenía videos 'hot' en el celular?

Del saque somos carnecita... La verdad es que reniego cuando algunos hombres lloran por las santas hueveras. Hay uno que hace un tiempo salió moqueando por su novia a la que embarazó, se casó, decía ‘mis hijos’ a los de otro papá y al poco tiempo, la dejó por otra sin remordimiento. Ahora repite lo mismo públicamente por una bailarina que, por lo bajo, debe matarse de risa. Qué manera de hacerse el pobrecito, el caballerito, la víctima, el incomprendido. Esa estrategia no corre conmigo ni con un varón parador. Que se quiebre por su viejita o por sus pequeños si les pasa algo. No porque puede perder a una mujer. Eso es para los sonsos. Sí, señores...



Por si acaso, el zambito que se fue a Rusia es un picarón. Antes de irse estuvo encerrado con una mamacita de Jesús María, cuyo nombre empieza con E de Elvira. Dizque es una cuerpona y le regaló un ‘bobo’. La chica tiene unas monedas en ese reloj porque cuando le falte plata, lo pone al ‘tronco’ y paga unos 6 meses de alquiler. Rexuxa...



‘Bolt’ pasa por su mejor momento con las blancas. Estuvo por Lima y de frente buscó a una cajamarquina que vive por Tomás Valle, por el aeropuerto. La conoce desde los tiempos que vivía por esa zona y ahora la timbra y la lleva a hacer ‘cositas ricas’. Eso sí, es calidoso y generoso, porque la llevó a un ‘Tottus’ y la dejó bien ganada con el cochecito lleno. Provecho...



El ‘clon’ de un tal Ray, que juega al lado del Río, está bajando seguido por San Miguel. Cuentan que marca a una señorita que estudia en una universidad particular y tiene su local en la avenida Escardó con La Marina. El patita es desarreglado y encima tramposo. Fijo que lo van a desenmascarar y le meten una patada en las cuatro letras. Curuju...



Lo vi el jueves pasado al ‘Diamantito’. Estaba desesperado porque le borren todos los archivos de su celular. Se apareció en un centro técnico de la avenida Javier Prado porque no podía anular unas fotos de su aparato. Parece que hay videos ‘hot’ que le pueden traer serios problemas. ¿Será cierto eso?... Me voy, soy fuga.

