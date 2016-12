A 'Diablito' le mandaron un mensaje siciliano [VIDEO]

Del saque somos carnecita... No me extraña lo del ‘Diablito’. Tiene mala fama por donde camina. Sus colegas de profesión se la tienen jurada y ojo que me lo ha contado uno que jugó en Sport Huancayo. Se quería pasar de vivo con más de una chica ajena. Ahora no se la han perdonado, porque la calle no tiene sentimientos. Y que agradezca que la sacó barata. Que solo ha sido ‘sustancia’, porque si lo hubieran querido ‘quebrar’, no le avisaban. Ese es el ‘mensaje siciliano’. Si se vacila en salsódromos y huecos donde abundan los drogos, ‘apretones’, ‘secos’, ‘partidores’, estafadores y ‘centradores’, que no se queje. Hoy, antes de avanzar con un cuerito, hay que escanearla, investigarla. Por un gustito, te puedes ir al suelo. Sí, señores...

La verídica que ‘Chiquito’ anda en su peor momento. El zambo estuvo la semana pasada esperando un taxi que lo lleve de Comas, kilómetro 12 de la Túpac Amaru, hasta Tomás Valle. Paró hasta 4 autos y ninguno le quería hacer rebaja. Solo le quedó subir a su rica combi y pagar su ‘lucaza’. Eso pasa por vivir el momento. Comprar carro, camioneta, despilfarrar en desbande y no invertir lo poco o mucho que ganas. El fútbol es una carrera de 10 a 15 años con suerte. Así es...

Hay un runrún fuerte de que ese arquero blancón que pretende ser gerente, ha conseguido una empresa que le va a dar una moto del año, para participar en los eventos de ese deporte. Esperan que allí sí la haga y no sea como sus tiempos de futbolista, que jugaba todo el año y en los momentos más complicados, se lesionaba. Solo le aconsejo que siempre se ponga su casco. No solo para la tramposería, sino antes de subirse a ese ‘juguete’. Si te golpeas con una piedrita en la pista, es peligrosísimo. Curuju...



Me avisan que el ‘Rei’ se arrancó de Matute y se despidió con calidad de todos. Y cuando le tocó darle su besito a la nutricionista, solo le estiró la mano. Es que sabe que le tiró barro con la ‘Mosca’ y después con ‘Cayo’. A todos les decía que no estaba para jugar en Primera. Que era flaquito y tenía más colesterol y triglicéridos que ‘Tongo’. Asuuuu... Me voy, soy fuga.

