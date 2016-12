Del saque somos carnecita... Me cuentan que el ‘Guía sexual’ ya tenía los dos pies fuera del Rímac y estaba moviendo sus contactos para acomodarse en otro lugar, pero Papá Noel le dio su regalito. Como el ‘Pelucón’ chapó el buzo del equipo y es su compadre espiritual, ahora el hombre se quedará en el puesto. El que puede, puede...

El domingo, después de la Nochebuena, el ‘Arrocito’ que quedó segundo en el campeonato, se fue con toda la family a disfrutar de San Bartolo. Eso sí, el zambito parece que ya maduró, porque no se desbandó y solo lo vieron tomando agüita y comiendo heladitos. Así es...

Ya me contaron que el ‘Loco’ de la franja regresó apuradito a Lima. Después de su buen año, estaba en Miami disfrutando del sol y la playa con una amiguita, y tenía pasajes de retorno para enero, pero le entró la nostalgia y volvió para estar junto a su viejito. ¿O no pasó nada con la flaca? Hummmm...

La verídica que en la crema son un cero a la izquierda manejando los business del club. La anterior administración era una mazamorra y sus contratos eran para llorar. Metieron las cuatro con la ‘Pulga’, que se fue sin dejar un mango y volvieron a hacer lo mismo con el chibolo ‘Pochito’. Dicen que un equipo del extranjero lo quiso y el defensa iba a dejar 300 lucas gringas a las arcas, pero los impresentables que manejaban el club pidieron como si el muchacho fuera el español Sergio Ramos. El negocio se cayó en una. Ayayayayay...

Dicen que el ‘Diente de oro’ dejó el norte, porque ya no podía poner paisanos en el club. El nuevo empresario que se metió al equipo hará negocios con colombianos y pondrá a sus recomendados. Ojalá traigan jugadores de nivel y no ‘paquetazos’... Me voy, soy fuga.