Unos dirigentes se las saben todas 

Del saque somos carnecita... La verdad es que cada vez me decepciono más sobre cómo actúan algunas ‘chicas realidad’. No me sorprenden, me dan lástima. Le ruega para volver a su marido y al día siguiente sale ampayada borracha y chapando en un video con un ‘man’. Lo peor es que después asegura que el padre de su hija es del otro equipo. Esa ‘cabeza hueca’ no se da cuenta de que ahora todo queda grabado en Google y YouTube. O sea, su hija después lo leerá. Pero el problema no es ella. El tema es el patita, que no se dio cuenta de a quién escogió para llevar a casa. Muchachos, les aseguro que prefiero dormir abrazado de mi almohada y recontrasolo, a que me acompañe o haga la taba esta ‘señorita’. Es el diablo. Y no va ser...



Ya me contaron que la ‘Pulga’ se llevó a su causa del barrio de ‘Sagitario’. Es que el ‘brother’ estaba en nada en Lima y se lo ha llevado para que maneje el carro, pague los servicios y además contacte a la chicas que desea conocer caleta. El que puede, puede...



Así que los ‘dirigentes’ de la rica Vicky se las saben toditas. Al chibolo Aldair le han dado un auto del año, bien equipado para que escuche su música a todo volumen, pero nadie le habla de mejorarle el sueldo. El chibolo emocionado lo ha recibido, pero media quincena gasta en combustible. ¿Y la casa...?



‘Machito’ retornó apurado a Chiclayo porque tiene que hacer la ‘chancha’ para celebrar el cumpleaños de su último ‘cachorrito’. La firme que anda como loco en busca de una chamba porque son 8 bocas las que tiene que mantener. Se olvidó de que hay métodos para ‘cerrar la fábrica’. Lo bueno es que es full recurseo y todo se lo gasta en la familia. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.