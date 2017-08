Un entrenador la pega de seriecito pero es un lobazo con sus encerronas

Del saque somos carnecita... Me cuentan que ‘Chiquito’ ahora es todo un emprendedor, porque acaba de ingresar con fuerza al rubro de los tamales. El zambo se levanta a las 5 de la mañana, prepara 100 diarios y los lleva a donde le pidan. Sabe que la pelotita ya fue y es tiempo de ganarse los frejoles en buena ley. Tiene su spa, pero no se confía. Lo malo es que ahora sí tiene que olvidarse de las trampas, porque ya no puede ‘boletearse’; además, sin ‘nave’ del año y billetera con hueco, pasan de largo. Ni lo miran. Rexuxa...



Así que un entrenador bien ‘zorro’, que tiene pinta de caballero y seriecito, cada vez que llega a la capital se mete unas encerronas donde se olvida del mundo. Le encanta bajar a un sauna de San Borja. Se relaja y aparte de la cámara de vapor, recibe la atención de jóvenes anfitrionas que dan trato de enamorada. Tiene su preferida y siempre que llega, la busca. Curuju...



Hay un runrún que los ‘basureros’ perdieron un maletín gordito que llegaba de la Vicky a la ‘Ciudad imperial’. Iba lleno con 30 lucas ‘cholas’. Si ganaban, se repartía entre los que fueron, pero como perdieron, buenas noches los pastores. La última fecha estará picante, hay que abrir bien los ojos. Así es...



Me timbra gente rosada. Arranca la recta final de la Segunda y los chalacos amenazan con llenar el ‘Miguel Grau’ este sábado frente a los huaralinos. Te invito a un vacilón, chévere; pero que sea en el Callao. Y no va cher... Me voy, soy fuga.