Del saque somos carnecita... La firme que ese camarín de Cristal está partido. El chico Garcés es sano, buen muchacho y juega su pelota. Si fuera malcriado, lo paraba de cabeza a ese arquero chileno que tiene pinta de ser flojo para el puñete, no le ha ganado a nadie y viene con poses de agrandado. Se computa Buffon y es regularón nomás. Repito, en ese equipo falta un peruano referente que tenga cojones y su voz sea ley. Al primero que deben cuadrar es al ‘carrito chocón’ que lleva la cinta, porque la pega de caudillo y no se hace ni diez pataditas. Toda una falta de respeto para mi tío ‘Chito’, el ‘Flaco’ Quesada, ‘Chumpi’ y ‘Panadero’, que eran tremendos peloteros y se hacían respetar a la buena o a la mala. Y no va ser...

Otro que me sorprende es ‘Chemo’, ha sido futbolista desde chico, capitán, jugó en Europa, conoce de grupos y camarines, pero parece que nunca fue líder. Una mala tarde la tiene cualquiera y no puede reaccionar como técnico principiante culpando a un jugador en plena cancha. Qué feo...

Ya me contaron que una mamacita de nombre Yulissa, que vive en el puerto, está siendo acosada por un pelotero que no es tan ‘santo’ y, a pesar de que pasan los años, lo siguen llamando Junior. La chica ya lo tiene ‘tarifado’ y uno de estos días le avisa a los de su cuadra para que lo ‘parchen’. Curuju...

Por si acaso, hay un ‘charrúa’ de un club grande que anda molesto, porque no lo tienen en cuenta ni para poner los conos. Antes de que llegue el nuevo entrenador, era titular indiscutible y ahora está sentadazo y eso lo tiene fastidiado, rebelde. Dizque se negó a viajar a la ‘Ciudad Imperial’, porque iba a tener mucho frío en la banca. Ayayayay...

Un zambito que siempre anda con ‘visa’ en la mano, anda haciendo cosas prohibidas. Después de jugar en Ica, pasó por Lima y visitó a una chica en Surco. Una nueva conquista, su ‘novia’ caleta. Ella no le exige más de la cuenta y acepta verse a escondidas. Provecho... Me voy, soy fuga.