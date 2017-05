Ese ‘charrúa peruano’ se ha vuelto a reencontrar con caderona, un viejo amor

Del saque somos carnecita... Ese ‘charrúa peruano’, que juega en un club grande a rayas, anda mal de las piernas, de las ‘llantas’. Parece que de tanto bajar a San Isidro, cerca de Surquillo, se ha quedado sin físico. Es que ha vuelto a reencontrarse con una caderona, un viejo amor. La condición es que no hay compromiso, se hace ‘limpieza de cutis’ bien seguido y punto. Curuju...

Me cuentan que el ‘clon’ de ese volante celeste que usa colita anda dando vueltas por Chorrillos misma camioneta de Serenazgo. Aseguran que la culpable de que baje por ese barrio es una mamacita que no pasa del metro sesenta. Dicen que la señorita está solterita y él tiene su ‘firme’. El temita es que la fulanita ya lo ‘parchó’ mal y le dijo que puede visitarla, porque mientras esté casado, no pasará nada. Lo destrabaron en ‘one’...

Hay un runrún de que un volante jubilado de bigotitos anda correteando a una piernona de Gamarra. La empresaria ya pasa los tres cheques y parece que el ‘chato’ está muy interesado porque antes de ir a casa, pasa a saludarla. Sabe que si campeona, asegura la vejez. Ya se cansó de pellizcarle el premio a sus causas cuando juegan partidos en provincias. Rexuxa...

Me pasan el dato que Pedro Troglio estuvo el martes, plan de una de la tarde, en ‘La Panka’ del Jockey Plaza. Se puso lentes de tío para leer la carta porque no ve de cerca. Lo acompañaron su hija y un patita de barbita. Al final pagó la cuenta y recontrahumilde se despidió dándole la mano al mozo. Dizque el hombre está buscando depa por ‘El Pentagonito’ en San Borja. Le gusta la zona porque las maduras y chibolas salen tempranito a hacer ejercicios, yoga y bailar. Es para volverse loquito con cada licra. Provecho... Me voy, soy fuga.