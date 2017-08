Evelyn Vela: ¿un ‘metrosexual’ fue con ella a Miami y durmió en la casa de R.R.?

Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Varios están asustados y palteados con el tema de la ‘Reina del sur’, porque eso pica y trae cola. Hay un ‘Metrosexual’ que se fue con ella hasta Miami y durmieron juntitos en la casa de ‘R.R’. También un ‘Rei’ se dio su gustito. Y ni qué decir de un ‘ruso’ que se la llevó a Alemania hace unos años. Felizmente que allá hay euros y no ‘cocos’, porque los pudo meter en problemas. Y cómo es la vida, ahora su exmujer es ‘pinky’ de la doña. Lo cierto es que el ‘duro’ es un zambito que chapa el teléfono y le ordena que chape su taxi y se aparezca en media hora. Es que la agarró en sus inicios. Asuuuu...



Me pasan la voz de que el ‘Engañamuchachos’, parte 2, continúa por Ate, pero esta vez con dejo argentino. Lo empezó el ‘Abuelo Terrible’ y lo continúa el que ‘Trolea’. Por boca de algunos jugadores, se dice que el parrillero no sorprende con su trabajo ni planteamientos tácticos. Nada novedoso ni de su cosecha. Un entrenador normalito que labura a doble horario nada más. Por ese profesional están pagando una millonada. Cobra 29 mil 700 cocos al mes este 2017 y el próximo año se va a embolsar hasta 40 mil dolarillos de salario. Y eso sin contar su comando técnico y empresario, que también chapa. Provecho, este es el país de las maravillas para algunos. Y no va a ser...



La firme que los del Rímac han quedado como ‘chalonas’ con ‘Azúcar’, porque el chamaco no les hizo caso. Lo tuvieron en el plantel y lo prestaron porque prefirieron a las torrejas que desfilaron por el club. Revisen a los delanteros estafadores que ficharon y después botaron. Ahora de qué se quejan. Paren nomás. Todos esos pan con camote y relleno juntos no son una pierna del chico, que ahora es de selección y se hace respetar en sus decisiones. Curuju... Me voy, soy fuga.

