Ex de la ‘Reina del Totó’ sigue apuntando a salseras [VIDEO]

Del saque somos carnecita... La firme que Roberto Mosquera está cobrando por todos lados. Le han dado en la tibia, peroné, fémur y tobillo. Y a la mala. La remontada de River Plate por 8-0 lo ha puesto bola al centro. Es cierto que tiene responsabilidad, pero los bolivianos qué van a decir, si con 11 postes, conos o muñecos de madera han llegado a cuartos de final de la Copa Libertadores. Vean el partido y los jugadores del Wilstermann, en vez de canilleras tenían ladrillos. Se caían solitos, a pedazos. Ninguna táctica hubiera impedido esta humillación, así todo el equipo se hubiera colgado del arco. Esos chicos se olvidaron de sus ‘pampers’. Ninguno se rebeló. La impotencia a veces te lleva a poner la pierna fuerte, a correr más o encaballarte. Aquí nada de nada. El último gol de Enzo Pérez, de sur a norte, te demuestra que no hay jerarquía. No había un líder que agarre a cabezazos a los argentinos o un central que los muela a patadas. Yo veo que me están llenando la canasta y me vuelvo loco. Así es...



Que el ex de la ‘Reina del Totó’ sigue apuntando a salseras. Su nueva víctima es una chalaquita que canta y tiene su orquesta. Su nombre empieza con G y es conocida como la sonerita. Ella tiene su ‘duro’, pero poco le importa al hombre, que es partidor al mango. Por eso es que se la dedican con todas. Ayayayay...



Me cuentan que ‘Rabanito’ se recupera de su lesión en su ‘depa’ de Surco. Hace su terapia de día, pero en la noche llama amiguitas. A veces vienen solas y otras en mancha. Como anda en ‘abertura de carne’ con su ‘patrona’ y su actual se quedó en el ‘Callejón de Huaylas’, tiene la cancha libre. Huuuummmmm...



Hay un runrún de que ese arquero que nadie entiende por qué lo llaman a la Bicolor y es especialista en bloopers, está ‘correteando’ a una modelo que fue Miss Perú hace un par de años. La sigue por Twitter y le manda invitación al Facebook. ‘Que pase el desgraciado’. Rexuxa... Me voy, soy fuga.

River Plate vs Jorge Wilstermann 8-0 Goles y Resumen