Un ‘Gavilán’ estuvo por San Isidro haciendo cositas con una 'amiga'

Del saque somos carnecita... Por si acaso, una ricura de La Molina está ‘maleteando’ al ‘Pitbull’. El zaguero se la llevó a su ‘depa’ de Miraflores y vino lo increíble. Ella le bailó, habló al oído, lo sazonó con un traguito, pero el cacharrero le dijo que estaba cansado, que no había tenido un buen día, que iba a entrenar temprano y le pidió su taxi. La firme que cualquiera puede tener una mala tarde. Es muy joven para que sea desobediente el ‘muchacho’. No creo que se pichicatee para estar ‘fitness’ y eso le haya pasado la factura. Qué feo... Y no va a ser...



Me avisan que un ‘Gavilán’ estuvo en un centro de recreación sexual, de San Isidro. Uno que está a una cuadra de la avenida Aramburú con República de Panamá. El delantero llegó a principio de semana, aprovechando que acabó la pretemporada, y se reencontró con una vieja amiga. Brindaron con dos vasos de pisco y pasó lo que tenía que pasar. Curuju...

La verídica que ‘Pituquito’ ya no se acuerda de cuando fue juvenil. En los entrenamientos se mechó con un chibolo de la reserva, lo estaba quiñando y el técnico se tuvo que meter. Como es una plantilla reducida, no lo van a botar. Espero que no sea como el ‘Piqui’ y ‘Calcasuelo’ del Rímac, quienes son abusivos con los chamacos. Hace poco te quejaste del ‘Pepón’ que era mala persona, que maltrata a la gente, así que no cometas el mismo error. Curuju...



Ya me contaron que todos los peloteros que defendieron la rosada el año pasado y no les renovaron, ahora jugarán la Copa Perú por un club chalaco. El DT de ese equipo será Rivelino Carassa y parece que el ‘Chino’ Huamán irá de jefe de equipo. ¿Será cierto eso?... Me voy, soy fuga.

