La ‘geba’ de ‘Machito’ le armó lío porque se desapareció desde el jueves

Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me enteré que el sábado pasado, en la mañanita, se armó un broncón en el corazón del Callao. La ‘geba’ de ‘Machito’ se apareció y le armó lío. Todo porque el pelotero se había desaparecido desde el jueves y con su ‘nave’. Lo raro es que gritó, le reclamó y al final pidió las llaves, se llevó el auto y dejó que la siga haciendo. La firme que el chalaco anda más tranquilo por el norte, donde es el único que cobra a tiempo y se va del entrenamiento a la casita. Rexuxa...

La mamacita de Milagros, que juega en el campeonato nacional de vóley y antes estuvo por España y que se metió con un cubano, ahora anda en amores con un chibolito con cuerpo de atleta. El lunes tempranito lateaba bien prendida de su brazo por el cruce de la avenida La Marina con Sucre. El chamaco todavía no es famoso. Él no pasa los 23 años y ella ya marca 4 ‘cheques’, pero se le ve fuertota. Curuju...

Así que el ‘Abuelo terrible’ sigue teniendo de chofer al mismo ‘Pitbull’ del año pasado. Ese pelado está para que lo traslade y no para tomarse atribuciones que no le corresponden. Insulta a los que le toman fotos y encima lo pone de malhumor al tío y todo para picarlo con el tango de cuidarlo de los periodistas. Que no se apeligre mucho, que para uno hay otro. Ya no hay matones, vivos ni achorados. El último palomilla fue su jefe y hace 40 años. Ayayayayay...

Me pasan la voz que este sábado, en el estadio ‘Gualberto Martínez’ de la ‘Ciudad del Pescador’, son las pruebas para ser parte de las canteras del Sport Boys. Desde la categoría 99 hasta la 2003. Hay que pagar 20 ‘mangos’ y la atención es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Así es... Me voy, soy fuga.