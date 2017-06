Un gerente de un club selvático se puso 'sabroso' y jugadores lo 'apanaron'

Del saque somos carnecita... La firme que me preocupan ‘Churrito’, ‘Charra’, ‘Diablito’ y ‘Paolo bamba’ porque ese tal ‘Kiko’ es uno menos. Estos atletas no le cambiaron el gusto a la ‘Cachetona’. Tantos abdominales, pesas, test de Cooper y resistencia por las santas ‘hueveras’. Los ‘bobeó’ a todos porque uno la llevó a Europa, el otro dejó a la familia, el ex de Melissa se hizo famoso y solo el ‘Cheng Cheng’ la llamaba cuando tenía ganas. Por siaca, yo soy de papá, mamá, hijos, nietos y perrito. Lo dejo ahí...



Grande ‘Vitito’. Le invitaron un mentos y se puso a leer la etiqueta cuando le sonaban todas las tripas. Mañana cumple 52 años y está que invita a gente con monedas para no gastar un mango. Lo curioso es que ha convocado buen personal y no tiene ni para una carapulcra sin presa. En esa refrigeradora no hay ni agua de caño para la resaca. Y su bar está lleno... de polvo porque no hay ni un caramelo de licor. Y por siaca, el baño va a estar clausurado porque debe tres meses a Sedapal. Plop...



Me pasan la voz que el ‘Tanque roto’ está haciendo la del ‘Chato’ y su ‘veneca’. Está moviendo sus papeles para que ahora en su DNI salga una dirección de Pueblo Libre, que en realidad es de su hermana. Y todo porque un candidato para alcalde de ese distrito le ha ofrecido ser regidor. ¿Será cierto eso?...



Hay un runrún de que el gerente de un club de la selva, la semana pasada, fue a gritarle a los jugadores y les advirtió que ya sabía dónde les gusta juerguear. Los peloteros le pidieron que se calme, pero empezó a alzar la voz, en mancha lo apanaron y se tuvo que quitar con la camisa rota. Qué feo... Me voy, soy fuga.