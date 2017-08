‘Giselo’ es todo un bravo con las chicas a pesar de estar por cobrar 5 cheques

Del saque somos carnecita... Todo se sabe. El miércoles pasado hubo el concierto ‘Viva Trujillo Fest’ en el ‘Mansiche’. Tocaron Carlos Vives, ‘Los 4 de Cuba’, ‘Los Barraza’, ‘Los

Villacorta’ y ‘Los Méndez’. Allí, en un box, ‘Giselo’ juntó a unas hembritas con unos patas. La que se le pegó estaba riquísima y para probarla con todas las cremas. La firme que el ‘Encantador de serpientes’, casi llegando a los 50, sigue con el mismo jale. Todas base dos. Es carismático hasta que se le cae la careta y conocen a ‘Damián’ en persona. En vivo y en directo. Lo curioso es que es guerrerazo. Se va a provincia, al extranjero y cualquier sitio, con tal de llevar algo pa’ casa. Invierte hasta que campeona. Después la tiene a pan y agua. Ni el celular les paga. Rexuxa...



Seguimos con la música y la rumba. El viernes se festejó el aniversario del Callao y Renzo Padilla, el ‘Borincaico’, la rompió en el escenario. El salsero y sonero demostró por qué cantó con los bravos en Nueva York. El evento fue entre la avenida Dos de Mayo y la cuadra 3 de Sáenz Peña. Bien caleta le tomamos foto a Jean Deza con una blanca de ojitos marrones claros y bien guapetona. El chalaco con su gorrita se quedó hasta escuchar a La India. No tomó ni un solo vaso de trago. Lo único malo es que se echó a descansar pasadas las 3 de la madrugada. Si quiere volver a la selección, tiene que meterse a la cuna antes de las 11 de la noche. Así es...



Esta es una columna de full desbande. El último domingo, en ‘Barranco Bar’, ‘Velascues’ liquidó como si botarlo del ‘Misti’ fuese un premio. Su mesa llamaba la atención porque había dorada, negra y hasta champán. El volante hablaba poco y en ‘one’ tocaba la botella. Nada que ver como en la cancha, cuando se complica en salida. Yo no creo que el muchacho ponga toda la bebida, es chancha segura. Las damas que integraban su grupo eran taco 5. Tanta inversión para chapar el hueso. Los cacharreros se banderean con mejores materiales. Noooo... Me voy, soy fuga.