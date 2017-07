‘Giselo’ reapareció por el norte

Del saque somos carnecita... Jorge Sampaoli estuvo en el ‘Miguel Grau’ y el Callao reventó porque reconoce que es un hombre agradecido. Otro se hubiera hecho el mocho. Al ser humano se le conoce cuando está en la cima, en la gloria, con billete o en bastante. El argentino empezó desde abajo y es una hechura del fútbol peruano. Aquí ha visto todo. Lo bueno y lo malo. Ha dirigido profesionales, pero sobre todo, ‘angelitos’. Conoce la indisciplina a la perfección. Su pupilo ha sido el ‘Flaco’ Sánchez y ahora el ‘Fideo’ Di María. También al ‘Cabezón’ Carmona y hoy a Lionel Messi. No me olvido de Piero Alva y hasta hace poquito su delantero era Alexis Sánchez. Quemó etapas, se comió la mela, vivía de propinas, pero creyó en su capacidad. Perdió a la familia por dedicarle y sacrificarse todo el tiempo a la pelota. La vida lo recompensó con títulos, una Copa América, una clasificación al Mundial y reconocimientos porque estuvo en la terna al mejor entrenador del mundo junto a Pep Guardiola y Luis Enrique. Todo se lo ha ganado con trabajo y sudor. Nadie le regaló nada. Trabajo, trabajo y trabajo. Mis respetos para este señor, a pesar de que cuando estuvo en Cristal pensé que no era para un club grande. Sí, señores...



Reapareció ‘Giselo’ por el norte. Nadie sabe cómo, pero convenció a un amigo de su exsuegro de Chiclayo para que hagan negocios juntos. Hacen fiestas para empresas y ‘Damián’ lleva personajes, orquestas y el tío pone el billete y corre con todos los gastos. Por ahora han tenido éxito con 3 ‘rumbas’, por ahora todo va de manera correcta, pero fácil ahorita se le mete el gusano y, fiel a su estilo, lo ‘tercea’ al socio. Y no va a ser...



El ‘Zancudo’ bajaba seguido a visitar a un familiar en el jirón Chamaya, en Breña, y lo recibían con los brazos abiertos, pero de un momento a otro ya no toca la puerta y se va de frente a florear a una muchachona que está en bastante. Se olvidó de los antiguos amigos y solo tiene ojos para la belleza. Curuju...



Tonazo en el local de esa asociación que maneja la pelotita. Hace 7 días se armó una fiesta con los trabajadores y los ‘menes’ y corrió whisky, pisco, ‘chelas’ y se peleaban por sacar a bailar a la secretaria del número 1, que está más rica que caldo de gallina en resaca. Buena bulla, casi hasta las 4 de la madrugada. Lo bueno es que no llegó el Serenazgo como la última vez. Rexuxa... Me voy, soy fuga.