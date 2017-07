El ‘Goleador histórico’ estuvo por el Callao con su familia

Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que el ‘Pitbull’ sigue levantando modelitos. Ahora vive un romance con una chica de La Molina. La chiquilla es vecina de un anterior amor, pero con pana y elegancia va a buscarla, toca la puerta y se olvida de que ya es conocido en ese barrio. Es ‘cara de palo’ al mango. Es su mejor virtud. En la cancha es un picapiedra y a base de esfuerzo aprendió a rechazar. No tiene miedo al ridículo. Argumentos suficientes para ser titular en Primera. Rexuxa...



Hay un runrún de que ‘Pituquito’, antes de viajar a la tierra de Maduro, se fue dejándole falsas expectativas a una ricura de San Luis. Dizque le prometió oficializarla cuando vuelva a Lima. La verídica que no va a cumplir con su palabra ni promesa. Allá la más fea es como la ‘secuestradora’ y todas se bañan. No como la vedette de San Juan de Lurigancho. Plop...



El ‘Goleador histórico’ y su familia estuvieron por el Callao. El jueves lo vimos caminando por el puerto con sus hijas y la ‘patrona’. La mayor tomaba fotos a los grafitis de la zona. Parece que a la niña le habían dejado un trabajo de esas pintas y, como todo viejo, la apoyó. Vale... Por siaca, me avisan que ‘Velascues’ está buscando capturar a un causa que le debe plata. Como lo timbra y no le paga, pide por medio de sus redes que le cobren. Así debe ser con la cubana que lo pica y le saca hasta para la ropa. Y todo por un besito y cositas ricas. No sé cual es el mérito de levantarse chicas que te ‘constipan’. Ayayayay...



‘Cristo pobre’ invirtió guita en Huaraz. Alquiló un local y construyó cuatro canchas de grass sintético. La administró, pero nadie iba a alquilar horas porque todos pelotean en los valles. Al final, ha empezado de nuevo en Lima. A darle con todo... Me voy, soy fuga.