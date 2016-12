Golero suplente que partió a ‘Foquita’ celebró a lo grande título de Copa Perú

Del saque somos carnecita... Por si acaso, el ‘Diente de oro’ tiene todo programado. El zambo se encuentra en Trujillo con una mamacita del barrio de ‘Las Musas’. Ellos habían terminado, pero hace dos meses se reconciliaron y se encuentran en una cebichería de la playa Huanchaco. Es letal en las ‘dos áreas’. Del verde y del blando. Es efectivo porque la doña ni cuenta se ha dado. Asuuuuu...

Ya me contaron que ‘Superboy’ anda más preocupado que PPKuy con los ‘Fujitrolls’. Es que se separó de la mamá de sus hijos y la señora ahora tiene otro compromiso y parece que no le da la atención a los retoños. No le guardó luto. De nada le valió cargar pesas, meterse anabólicos y estar agarradazo. El arquero está buscando pruebas para abrirle juicio y pedir la custodia de los pequeños. Rexuxa...

Me pasan la voz que el sábado pasado en la discoteca ‘Dalí’ de Barranco, un defensa basurero que parece un ‘Pitbull’ celebró como si hubiera campeonado. Bebió, chapó una anfitriona y, cuando se fue al amanecer, no se marchó a su casa, le entró el gusanazo y timbró a un cariño. Curuju...

Así que ese golero suplente que partió a la ‘Foquita’, celebró a lo grande el título de la Copa Perú. Llegó a Huaraz y se internó en un local de nombre ‘El Tambo’. Como está famoso, se llevó a una muchachita de la zona. Todas se preguntan qué tiene para atrasar sin un sol al delantero millonario. Ayayayay...

El martes al mediodía, un tal ‘Cocoliche’ caminaba por la calle Miguel Dasso, en San Isidro. De un carro, dos patitas le gritaron que hundió a la ‘U’. El hombre los retó, bajaron y casi lo cobran. Se tuvo que meter la gente a separar. Es tan car’e palo el tío que hace poquito cobró su cheque de 8 mil dólares por su salario. Así es... Me voy, soy fuga.