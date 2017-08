Un grupo de chilenos ofrecen el oro y el moro a varios padres de familia

Del saque somos carnecita... El 4-1 de Real Garcilaso sobre Alianza Lima a mí no me sorprende en lo absoluto. Así sea al campeón del Apertura al que han goleado no me llama la atención. Y simplemente porque la suerte en algún momento te abandona. El buen juego es lo que sostiene los resultados. Y la blanquiazul no lo ha mostrado en lo que va del año. Repito, los pelotazos, regalitos de los de negro y la mesa es una fórmula mentirosa. Ese estilo a la uruguaya o el ‘como sea’ no le queda a los íntimos. Es como que Mario Broncano use terno todos los días. O que el tío ‘PPKUY’ se ponga pantalón pitillo, polo pegadito, tabas en punta y se eche gel. Sí, señores...



El ‘Engañamuchachos’ parte 2 ayer dio que hablar, pero por la manera como se llevó la victoria. La ‘U’ ganó 3-2 por un penal inventado por el árbitro en el minuto final. Es el segundo obsequio en el ‘Miguel Grau’ del Callao. La vez anterior fue ante Cantolao, en la última fecha del torneo pasado. La firme que Unión Comercio se marchó con las manos vacías por la mala definición de sus jugadores. Tuvo varias claritas para liquidar el partido, conté dos mano a mano y otra hasta sin arquero. Si no la metes, te atrasan. Curuju...



Terremoto en La Florida. Tarde, pero finalmente los dueños se dieron cuenta de que sus dirigentes saben más de tabla, frontón, skate y golf que de fútbol. Se van Francisco Lombardi y Michael Debakey. Ese par decidía qué refuerzos llegaban al club. Entre los dos no hacen ni media patadita con un globo inflado. Encima han emitido un comunicado pidiendo a todo el directorio del primer equipo y de menores que pongan su cargo a disposición. Seguro que Carlos Benavides se busca un padrino y se queda. De arquero fue pan con relleno y camote y como gerente general, un jugo de fresa con leche. Se acabó la argolla y las monedas.com. Ayayayay...



Me pasan la voz de que un grupo de chilenos, encabezado por un expelotero pelucón y que lleva el nombre de un número, le ha comido la cabecita a varios padres de familia de la selección Sub-15. Los hacen firmar contratos con el tango de llevarlos al Manchester, Bayern, Inter de Milán, Barcelona y todavía no colocan a uno ni en la Departamental de la Copa Perú. Van a la mala y ofrecen billete a los entrenadores para que centren y convenzan a los chicos. Felizmente que con el chamaquito Juan Carlos Robles, que sale en los paneles de la selección, se fueron de pepa porque sus viejitos no lo empelotaron. El zambito es velocísimo, hábil, dribleador y goleador. Los empresarios se pelean por representarlo. Así es... Me voy, soy fuga.

