La ‘harvarting’ será vendida a un grupo que maneja a un conocido club chileno

Del saque somos carnecita... Los hijos deben honrar al padre y la madre para que les vaya bien en la vida. Bien ‘Chalaquita’ Gonzales, que le ha regalado un buen depa a sus viejitos. El chico primero fue árbitro y ahora representante de jugadores. Se le ve serio a diferencia de otros. Y ya está manejando la posibilidad de meter a ‘Orejas’ al Sevilla. Vale...



Por siaca, la ‘harvarting’ será vendida a un grupo de chilenos que maneja al Huachipato. Son los mismos que han agarrado un montón de chibolos con el tango que se los llevarán al Real Madrid, Barcelona, PSG, United, City, Juventus, Milan y otros clubes bravos y sus únicos contactos son de ligas departamentales. Y adivinen, ‘Sotana’ se quedará en el equipo porque fue el enlace y la universidad se quedará con un porcentaje. Ayayayayay...



Ese zambito Edgar Villamarín es un ejemplo de profesional. Mientras unos se gastan la plata en etiquetas doradas, azules, champán y engriendo a la trampa, el defensa ha invertido su dinero en business. Es tan ordenado que tiene en un file sus libretas de primaria. Tiene un ‘meche’ y, si decide retirarse este domingo, no va a pasar apuros ni tocando puertas para ‘manguear’. Curuju...



Me cuentan que cuando le comunicaron a los dirigentes del Rímac que les agradecían por sus servicios, todos reaccionaron normal menos un barbón que se quedó helado, le bajó la presión y empezó a sudar frío. Se puso así porque hace 20 años vive del fútbol y se le acabó la mamadera. Y no va a cher...



Me voy soy fuga.

