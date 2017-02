Hay que acostumbrarnos a ganar en el extranjero a nivel clubes y selección

Del saque somos carnecita... Saludo la presentación de la ‘U’ ante el Capiatá en Copa Libertadores. Me dio mucho gusto que los hinchas cremas y el fútbol peruano celebren una victoria internacional. Hay que acostumbrarnos a ganar en el extranjero a nivel de clubes y selección. Pero no solo hay que salir felices de las canchas de Paraguay. También vayamos a Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela y hagamos la fiesta con pana y elegancia. Hay que pararnos con personalidad y huevos. Estos resultados nos fortalecen mentalmente. Yo no creo que ese equipo guaraní sea malísimo como muchos hablan porque hasta el cuadro más limitado de ese país guerrea, jode y te mete a tu área con pelotazos. Son de buen somatotipo y no dan una bola por perdida. Así que no seamos ‘mala leche’. Hubo actuaciones sobresalientes como la de Alberto Rodríguez, Carlos Cáceda, John Galliquio, Diego Manicero y Alexi Gómez. Luis Tejada otra vez entró como los dioses. Los demás todavía no sueltan los músculos. Sí, señores...

Ya me contaron que el zambito con apellido de ciudad del norte nuevamente se mechó con su rulitos. Como siempre, la bronca fue porque ella no se quiere dar una escapada y visitarlo en Huancayo. Ya lo ha visitado, pero le mete hartos barajos para no ir de nuevo y el hombre se ‘pudre’. Desconfiado al mango. No tiene seguro el puesto y menos a su hembrita. Huuuuuummmm...

Me datean que una ‘Culebra’ había sido bien venenosa. Dizque no respeta a nadie y ahora afana a una de las mejores amigas de una rubia con la que vivió en Portugal. Parece que se olvida de los códigos, pero la muchacha no y lo echó en cancha. Poco caballero. Qué feo...

El ‘Cóndor’ estiró sus alas y, como ya no está de moda, vuela por el cielo de San Gabriel, en el Cono Sur. Me cuentan que marca a una señorita 10 años menor y que trabaja en una óptica. El zambito fue a comprar unos lentes y allí nació el romance. Curuju...

Me avisan que una voleibolista, que juega en la Liga superior y es chica reality, está saliendo con un productor que antes coleccionaba ‘Urracas’. Los ven románticos por todos lados. El sábado paseaban de la manito por Miraflores. Ojalá nomás que después no se la presente a un amigo y se case con ella. Rexuxa...

Me llama desde el Callao la familia Soriano para avisarme que hoy organiza un festival prosalud en la cuadra 8 de Moctezuma, en el local San Martín. La música estará a cargo de la orquesta ‘Shanney Hurtado’ y las minis y shortcitos darán la hora. Así que a ‘acharlarse’ bien y a sacar la ‘caña’ de pescar. Bajarán los peloteros más pintaditos del puerto. Allí caigo para colaborar... Me voy, soy fuga.