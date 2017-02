Del saque somos carnecita… El ‘Churrito’ debe ser salamero y caballerito para convencer a chicas mamacitas, quienes lo aceptan como enamorado. Lo malo que no tiene esa misma habilidad para que lo quieran, amen y respeten. Se llevó a una estudiante de modelaje de Lima a Arequipa. Una chibola blancona y rubia con su plata. Lo acompañó semana y media justo en el ‘Día de San Valentín’, pero ella ni bien volvió a la capital, le escribió y dio por concluido el romance. Parece que se decepcionó en el Misti. Es mucha coincidencia que todas lo abandonen en one. Qué feo…



Me avisan que el ‘clon’ de la ‘Calavera’ estuvo el domingo viendo a su equipo del ‘Parque’ jugando en el estadio ‘La Unión’ de Barranco. En el partido se armó una bronca, entró a separar y de suerte no cobró, porque la barra contraria empezó a tirar botellazos. Asuuuu…



Hay un runrún que el ‘Chemo de los pobres’ sale con una señorita que conoció en una discoteca del Cono Norte. El temita es que la fulanita no se da cuenta que el pelotero está bajo de fondos y cuando salen pide lo más caro. Encima quiere que la recoja en su ‘nave’ o en taxi. Como está ‘michi michi’, le pide un Uber para que la deje en su casita. Él, caballero nomás, se sube a esas Cúster piratas que chambean toda la noche. Pobechito…



El sábado pasado, en el concierto del ‘Lawn Tennis’, cantó Tony Vega. Justo cuando el salsero subía al escenario, se apareció ‘Puchungo’ con una batería. Iba adelante, como cabeza de grupo, y le alivió el bolsillo a su gente. Timbró a ‘Juanacha’, quien le dio entradas para toda su gente. El chalaco es querido, por eso se le abren las puertas. Curuju... Me voy, soy fuga.