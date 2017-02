Hay un runrún fuerte de que le bajaron el pulgar a Fernando Nogara

Del saque somos carnecita... La verídica que solo me queda reírme, porque si reniego, se me sancocha el hígado. Hay un runrún fuerte de que el martes por la noche le bajaron el pulgar a Fernando Nogara y presionaron a Daniel Ahmed para que dirija a la Sub-20. Si es cierto, la situación no va a cambiar en nada. Solo que el nombramiento es oficial. Yo tengo entendido que el mismo Ahmed metía y sacaba jugadores del equipo que dio vergüenza en Ecuador. Incluso me contaron que le desarmó el once a su amigo, que tuvo que hacerle caso porque le debe la chamba. No le quedaba otra, en ninguna parte del mundo lo van a contratar de entrenador de una selección por solo haber sido ayudante de preparadores físicos. Esto es un arroz con mango. Cuando se acabe la argolla y se contrate gente de capacidad comprobada, tendremos un futuro mejor. Sí, señores...

Se vienen Venezuela y Uruguay por las Eliminatorias Rusia 2018 y necesitamos los 6 puntos para llegar con chances en las últimas fechas dobles. Aldo Corzo no anda bien en la ‘U’ y está sorprendido de ganar 18 mil coquitos mensuales. Christian Ramos y Alberto Rodríguez no juegan mal, pero tampoco destacan en sus clubes. Así que Luis Advíncula y Carlos Zambrano tendrían que ser llamados para cualquier emergencia. Yo los pondría de titulares a ojos cerrados. Estos choques son para guerrearlos con gente que venga con ritmo y de experiencia, porque aquí la pelota ya quema. Creo que Jefferson Farfán debe ponerse en forma en el Lokomotiv y recién estará listo para la próxima jornada de agosto. No esperemos estar casi eliminados para llamarlos y darle carne a los leones. Curuju...

La ‘Hiena’ es un personaje. Le dan descanso para que llegue fresco al partido de esta noche, pero igualito hace la del Chavo. No duerme sus horas. El sábado bajó al concierto del ‘Grupo 5’ en ‘El Huaralino’. Para ‘barretearse’, se puso un gorro y prendía sus cigarros para que nadie sospeche que es futbolista. Qué feo...

Por si acaso, hay un tal Gino, que se computa más guerrero y luchador que su primo, que es mala leche al mango. La semana pasada, la mamá de su hijo y su criatura se fueron hasta Cajamarca a pedirle la mensualidad porque se olvidó de girarles y los hizo esperar debajo de la lluvia un par de horas y encima no les dio completo. Por eso no le va bien en la pelotita. Pórtate bien con la sangre y te irá de maravillas... Me voy, soy fuga.