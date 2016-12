Del saque somos carnecita... Que nadie se me ponga triste, tranquilos, si algunos no recibieron mis presentes, no es por olvido, es por espacio, pero acá están bien envueltitos... A la ‘Culebra’, un tour por los rincones de Chincha y La Victoria, donde hay morenajes serios. Ricas de cacharro y contundentes de cuerpo. Su colección es full blancas con ojos azules, verdes, celestes, pastel...



A la ‘Hiena’, una cita urgente con el psiquiatra. Lo suyo ya es clínico. Le dan mil oportunidades y sigue en falta. Parece que es tirado al mal... A ‘Cachito’, un chofer con brevete A3. Los policías le quitaron su licencia por manejar ‘huasca’, pero igualito se sienta al timón... A ‘Chiquito’, un taxi para que se recursee en ‘Uber’. No guardó pan para mayo y ahora los pantaloncitos no le hacen caso, los amigos no le responden el fono y solo ‘liquida’ en su barrio de Comas...



Al ‘Tío terrible’, un colchón de plumas para que duerma tranquilito y no vea cucarachas, ratones y arañas en los entrenamientos y estadios. Para a la defensiva y de malhumor porque cree que le quieren tumbar el quiosco... A ‘Sotana’, un cargo en la bolsa de valores. Es buen inversionista. Trae buenos jugadores, los pica, los vende y es ‘casasola’. También números de empresarios porque parece que para él solo existe el ‘matador’...



Al ‘Turco’, una cámara de vapor y de gas para que sude, porque se la lleva fácil. También una franquicia del ‘Rincón Gaucho’ porque ha llenado San Luis de parrilleros. Ignora a sus colegas peruanos y llegó como asistente de Jota Jota... Al ‘Chino Tajada’, sillao, cebollita china, huevo y pollo. Con un local en la calle Capón. Lo único que sabe es preparar arroz chaufa, mimpao, kam-lu wantán y nada más. La pregunta es: ¿Y cómo lo hace?.. Al ‘Churrito’, un sillón rojo para que dé su descargo. Todos sus agarres se sentaron en ese programa y revelaron que lo engañaron con hombres y mujeres. Encima su viejita lo enterró 30 metros bajo tierra. Lo tiró de sonso porque mantenía hasta suegras...



Al ‘Chemo de los pobres’, un video editado con su ‘Doradita’. El que filtró lo dejó ‘chiquitito’ de vergüenza. También las fotos de los hembrones que conquistó cuando estaba famoso. Ahora no agarra ni bailarinas de polladas... Al ‘Piqui’, un día con esos hippies que tatúan en jirón de la Unión. Tiene pinta de rockero y lo han engañado con que es pelotero...



A la ‘Jirafa’, un viaje a Cuba. El muchacho tiene un cuadro de Fidel en su casa y se peina como el ‘Che’ Guevara...



Al ‘Colo’, una nueva identidad para que empiece a estafar en otros clubes. Su floro pasa por besar la camiseta y el escudo de la camiseta...



A ‘Iván Cruz’, un ‘talco fino’ porque el que compra estaba mezclado con bicarbonato. Dirigía alterado y por eso descendió. Lo peor es que es atropellador porque le quitó la firme a un miraflorino...



Al ‘Chuck Norris’, una ‘máquina de afeitar’ para que se saque esa barba horrorosa. Lo hace para provocar miedo, pero en realidad da risa...



Al ‘Correcaminos’, un manual del buen ‘tramposo’. De viejo quiso ganar con las chibolas, se metió con una colombiana, lo desplumó, falló con la pensión y ahora toca puertas para que lo contraten de gerente...



A ‘Bam Bam’ le devuelvo el carácter que perdió. El presidente del ‘City’ le gritaba delante de sus jugadores, le armaba el equipo y se quedaba mudo... Al golero que está en México, un lapicero con tinta recargable. Tiene harto que firmar y también mantener...



Al ‘Conán’, ladrillos, fierros y piedra chancada porque por amor para todo el día en un asentamiento humano del norte... Al zaguero con apellido de finta y barrio chalaco, la canción ‘La boda de ella’ y un diploma de buen pata. Hizo una tripartita a Lima, le aconsejó a su amigo que no haga paredes, pero no le hizo caso...



Al uruguayo nacionalizado peruano que siempre ‘jode’, la foto de una nena de color. Dizque la choteó, pero ahora le guerrea y ella se tira para su rancho... Al ‘Baby’ que lo botaron de Ecuador, un recopilado con los goles de Messi, Suárez, Cristiano, Lewandowski y Griezmann para que aprenda a embocarla en el arco. Acá se bota, se pone en plan y allá nunca la clavó. Lo devolvieron en un costal... Me voy, soy fuga.