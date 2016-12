Del saque somos carnecita... Ya me enteré que el ‘Rei’ es un peligro. El hombre cerró contrato con su nuevo club y desbloqueó de su ‘wasap’ a la bailarina que lo acosaba. Dicen que le dijo que era el momento preciso para tener un encuentro sin testigos y entre cuatro paredes. Ya quedaron para hacerlo antes del viaje. Hummmmm...

Me cuentan que la ‘Hiena’ estuvo el fin de semana ‘estafando’ en el ‘Norte chico’. Se fue a jugar un relámpago de fulbito y por hacer un par de pataditas, se ganó como 400 ‘mangos’. Provecho...

Así que un empresario llamó a un técnico que de chibolo era ‘pepón’. Le dijo que podía llevarle jugadores y si los aceptaba, él era bien agradecido. Lo raro es que ahora el equipo del estratega ya ha contratado como a tres del patita que apellida como el ‘Loco’ que estuvo con la ‘Señito’. Hummmm...

Ayer el ‘Goleador histórico’ y el ‘Pato’ se juntaron y fueron hasta un asentamiento humano de San Juan de Lurigancho. Llegaron con panetones, chocolate y regalos para esa gente sufridita. Vale...

Ah y no olviden que mañana es ‘Nochebuena’, tiempo de abrir regalos y como este pechito tiene su corazón y respeta a ‘Papá Noel’, fiel a su costumbre envolvió los mejores presentes para la gente de nuestra pelotita. Los que le hacen bien y los que le hacen daño. Los aprovechados y los sanos, los tramposos y fieles, esos que se creen empresarios, los que estafan a los chibolos y los que dejan el corazón por este deporte. Para todos hay y no vale picarse... Me voy, soy fuga.