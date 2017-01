¿‘Hiena’ la hizo en Punta Negra?

Del saque somos carnecita... Este pechito no se cree dueño de la verdad, pero siempre lo dije: El tramposo no cambia, solo descansa. Ahora leo a la ‘Rulitos’ y me da la razón cuando se refiere al ‘Wachimán’ que acaba de dejar a su familia por una bailarina. A veces esos que se arrodillan y se venden de buenitos y románticos son los peores. Las relaciones que empiezan metiéndose por los palos, no funcionan. No puede existir amor entre dos ‘caminantes’. Tarde o temprano se acaba. Solo es gustito, dame que te doy. Esos desconfían hasta cuando duermen. Los dos alucinan y en cualquier momento uno peca. Así es...



Por si acaso, hay un arquero viejón que se quedó en un club grande tirándolo al ‘gringo’, que era su competencia. El hombre mueve sus fichas con tiempo, como está en los descuentos de su carrera, ya avisó que está estudiando gerencia deportiva. Dicen que piensa retirarse este año y espera que le den una cargo en esa oficina. Curuju...



Me cuentan que ayer el ‘Maestrito’ estuvo en un supermercado de La Molina. Llegó solo y compraba harta gaseosa helada. Parece que la había hecho la noche anterior y quería apagar el incendio. Los hinchas se le acercaban para pedirle una foto. El hombre tranquilito, se paró y cumplió con todos. Vale...



La firme que la ‘Hiena’ solo piensa en donde hacerla cada vez que no le toca entrenar. Mandó a un ‘causa’ a que separe un box en una discoteca de Punta Negra para festejar después de la presentación de anoche. Como después del partido tienen día libre, se apuró en asegurar la joda. Lo malo es que el muchacho le mete trago y cigarro. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.

