La ‘Hiena’ sacó provecho a su domingo libre

Del saque somos carnecita… Todo se sabe. Ya me contaron que la ‘Hiena’ le sacó provecho a su domingo libre. Descansó todo el día, porque el sábado, plan de 10 de la noche, llegó a la discoteca ‘Szimpla’ de Punta Negra. Allí afanó, bailó, ‘liquidó’, se quedó dormido, despertó y la hizo hasta las 5 de la madrugada. Después se retiró a casita y no abrió los ojos hasta la hora de los dominicales. Asuuuu…

Me cuentan que el ‘Rey de los bloopers’ está con roche en Sechura. Nunca alquiló un depa, vivía en un hotel con ninguna ‘estrella’ y, cuando se acabó el campeonato, se arrancó debiendo casi un mes. Pero como se ha ido al sur y, sabe que no va a llegar por el norte porque descendió ‘La Bocabierta’, ya ni responde el fono para avisar cuando manda el giro. Así no es…

Directamente desde la ‘Ciudad Blanca’, una mamacita ha arribado a Lima el último fin de semana. Se ha instalado en un ‘telito’ de Pueblo Libre, donde recibe a su ‘amigo cariñoso’ que el año pasado estuvo en ‘Matute’ y ahora hará notar sus nalgas en el Callao. Ella es su incondicional y le perdona hasta que sea casado. Huuuuummmm…

Por siaca, hay uno que es tocayo de mi tío Ray Sepúlveda, que no respetó los códigos y se metió con la novia de un arquerito que fue suplente en el ‘City’. Encima, lo quiso vacilar por redes. Lo que da risa es que cuando se han cruzado, corre como si un ‘buitre’ le estaría cobrando su comisión. Los partidores no tienen un final feliz. Tarde o temprano pierden. Lo más suave que les puede pasar es que reciban de su misma medicina. El extremo es que se vayan pa’ La Habana. Quéeeee... Me voy, soy fuga.