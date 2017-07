Una ‘Hiena’ es sinónimo de problemas

Del saque somos carnecita... Todo se sabe. El más grande ‘partidor’ de la pelotita perdió la razón. La doctora con la que ‘trampea’ le puso freno y aclaró que así como ella está en ‘abertura de carne’ con su marido, él debe hacer lo mismo. Y si no es así, se termina todo. Lo que es peor, el hombre, que fue figura en la rica Vicky, le ha dicho que antes de fin de mes estarán juntitos. El que pone en la balanza a la ‘canalla’ con la oficial, es un sonso de mela. Así de sencillo...



Me cuentan que la ‘Hiena’ es un problema hasta cuando no tiene la culpa. Aseguran que llegó quejándose por los problemas de casa y tuvieron que ir los dirigentes a pedir que lo reciban, con la promesa de que si se volvía a portar mal, la doña llame al club y le descontaban. A su ma’re...



‘Chilavegas’ volvió a lo grande por el primer puerto. El arquero pasa y repasa por el barrio de Carrillo Albornoz. A veces se detiene, conversa con una mamacita, luego se aparece la siguiente semana y hace lo mismo. Como fue años arquero de la ‘Misilera’, la gente lo aplaude cuando lo ve. Y no va a ser...



Me pasan la voz de que ‘Piropito’, que se retiró del fútbol, está dictando clases gratuitas para los chibolitos de Pueblo Libre. Camina por las calles con su letrerazo #tuplan. Me avisan que el Facebook revienta con mamitas guapísimas que se agregan. Va ganando afectos. Vale... Me voy, soy fuga.