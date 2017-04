Una ‘Hiena’ 'wasapea' duro y parejo con una cuerpona

Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que una ‘Hiena’ escribe todo el día al ‘wasap’ de una cuerpona que vive entre San Isidro y Surquillo. Le han hablado maravillas de la chica y el ‘eléctrico’ decidió atacar con todo. Parece que la fulanita está ‘aflojando’, porque antes demoraba en responderle, pero ahora ya conversan seguido. Les aseguro que si lo mandan a la reserva, le apaga el celular. Qué palta...



Por si acaso, hay un runrún por confirmar de que hoy cancelan los premios del año pasado en el club celeste, que siempre se ha caracterizado por ser puntual. Son como 25 mil cocos para cada uno y el zambito que canta como ‘Ray’ Sepúlveda no ha averiguado si le alcanza para la cuota inicial de un ‘depa’, sino que se va a comprar una camioneta 4x4. Eso llama a trago, música y tramposería. Y no va a ser...



Me cuentan que un ‘charrúa’ -peruano de un club grande y a rayas- anda desconcentrado porque se enteró de que un familiar se ha metido con una chibola de 22 años y le alquiló un ‘depa’ por ‘El Faro’ de Miraflores. El pelotero le da con la indiferencia a su pariente cercano. Curuju...



Me pasan la voz que el pelado Bonnet, quien se cansó de anotar goles en el Perú y se levantaba por lo bajo al bobo del ‘Loquito’ de la franja, viene a Lima. La más feliz con su llegada es la contadora que vive a dos cuadras de ‘Larcomar’. Fue su ‘otra’ esposa por dos años. Rexuxa... Me voy, soy fuga.

