Hijo de defensa le paró el ‘macho’ a cabezón antipático

Del saque somos carnecita... Hay un runrún de que el hijo de un antiguo defensa que se vistió de crema y rosado le paró el ‘macho’ a un cabezón antipático. Es que dicen que al entrenador le gusta tratar mal a algunos y cuando se le prendió al chibolo, lo ‘parchó’ en ‘one’. Le dijo que con él las cosas serias y sin excesos verbales. Asuuuuuu...

Me cuentan que un ‘Desmotivado’, que ahora dirige en un club de menores, se llevó a su equipo a un talento del Rímac con la condición de que firme con un empresario que es su causa. A cambio, lo hace jugar de titular para que chape otro equipo rapidito. Qué feo...

Por si acaso, Gustavo Tempone, ese zurdo argentino que jugó en la ‘U’, Alianza, Cristal y Boys, se graduó de técnico en Argentina y amenaza con venir al Perú y ‘chapar’ algún equipo. Ha visto que acá la están haciendo los recomendados de un técnico que dirige a todas las menores en la Videna y agarró moral. Curuju...

Me pasan la voz de que un clon de un ‘Pituquito’ camina seguido por el Paseo de las Musas, en la ‘Capital de la Amistad’. Afirman que es el lugar preferido para encontrar los mejores pantaloncitos de la ciudad y él no pierde la oportunidad de ir a ‘marcar’ el material. Nooooo... Me voy, soy fuga.