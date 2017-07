Del saque somos carnecita... La firme que el ‘Churrito’ es un personaje de aquellos. Afana a todas, mete floro y paga capricho porque está al debe en ‘caramelo’. Lo malo es que no le importa si tienen pareja o si el ‘duro’ es ‘sano’, empresario, ‘tirapiedras’, ‘faite’, ‘nacho’ o ‘seco’. La ‘Baby Candy’ contó que le tiró maicito cuando ella estaba con el ‘Rey de los cueros’ y no le paró bola. La ‘Taradona’ también lo echó en cancha, quiso ganar puntos con mensajitos románticos, pero no recibió siquiera un ‘hola’. Parece que el muchacho tiene una enfermedad, porque a pesar de que tiene nuevo amor, manda mensajes a varias ‘chicas reality’ y envía regalitos. Lo malo es que al final lo dejan y hasta las chicas cambian de postre. Ayayayay...

La semana pasada Jair ‘que corta el césped’ y su esposa se metieron un sustazo. La doña dejó su auto estacionado con la cartera adentro y unos bandidos le reventaron la luna, se llevaron su celular, que es una máquina que pasa las dos ‘lucas’ y además todas sus tarjetas. Asuuuu...

Un consejo hasta de un conejo. Hay un zambito delantero que fue la ‘discordia’ entre los ‘compadres’ y que tiene hartas condiciones para triunfar, pero si no va a dormir a sus horas ni cuidarse como profesional, no va a llegar a ningún lado. El entrenamiento invisible también es importante para un futbolista. Lo han visto por Magdalena, también en Barrios Altos y a horas no adecuadas. Si no se cuida, solo quedará en promesa. Así es...

Vi a un zurdo que apareció en Ate, lo vendieron a Italia y regresó a Santa Anita. Ayer se fue a almorzar con su flaquita y unos amigos al restaurante ‘La verdad de la milanesa’, andaba muy correctito, nada de cariñitos exagerados, todo un caballero. O sea, se comportó como cuando juega, recontra pecho frío... Me voy, soy fuga.