Del saque somos carnecita... Tremendo salvavidas le cayó a la gente crema. No tenían ni un mango en su caja chica, estaban en cero, pero Dios es grande y les arregló el mes. Por alquilar su estadio para el Perú-Bolivia, les están pagando la concentración, que incluye alimentación, traslado y alojamiento. Además, corrieron con los gastos del U-Cantolao en el ‘Miguel Grau’ y también se ‘mojarán’ con el partido de mañana frente a Unión Comercio. Encima, el Monumental estaba impresentable para un choque de Eliminatorias y han refaccionado el vestuario visitante, en el que pisabas las duchas y te salían hongos. La iluminación funcionaba a media máquina y la han repotenciado. Todo le salió gratis. Y por si fuera poco, mínimo se llevarán medio millón de soles en efectivo. Provecho...



Por siaca, se la pongo a Ernesto Arakaki. Hay un ‘charrúa’ que habría sugerido a varios de sus compatriotas para que impongan su escuela en la rica Vicky, porque ya se enteró de que a fin de año vencen los contratos de los técnicos de las divisiones menores. O sea que el pelotazo será el nuevo ADN de los zambitos, pues lo enseñarán desde las canteras. Toda la culpa es del ‘Chino’ por permitir que un jefe de barra se encargue de la reserva, que se ubicó antepenúltima en el Apertura. Qué feo...



La firme que Jean Deza no se puede ni resfriar en el Sport Rosario. A la primera que se desubique, le meten una patada en las cuatro letras y deberá pagar una penalidad. Yo no sé cuál es la novedad, porque en todos lados le redactan el mismo contrato y siempre hace la del ‘Chavo’. Ha dejado plantados al Montpellier de Francia y Levski Sofia de Bulgaria como si nada y ni cosquillas le hace seguro la advertencia de los huaracinos. Ojalá, por su bien, que haya madurado, porque ahorita se le va la lancha y no lo queremos ver ‘mangueando’. Así es... Me voy, soy fuga.