¿Jefferson Farfán o Raúl Ruidíaz?, ¿Leao Butrón o Carlos Cáceda? Las opiniones están divididas [VIDEO]

Del saque somos carnecita... La gente hace encuestas en las comelonas, esquinas y reuniones: ¿Jefferson Farfán o Raúl Ruidíaz?, ¿Leao Butrón o Carlos Cáceda? Hay opiniones divididas y todas son respetables. Aquí, en el Perú, hay más de 30 millones de entrenadores. Pero yo le pongo mi fichita a ciegas a la ‘Foquita’. A media caña, es uno de los dos top que tenemos para el 31 de agosto (el otro es André Carrillo). Lo de la ‘Pulga’ en México es extraordinario, pero preferiría que ingrese cuando los defensores de Bolivia ya estén desgastados, para que con su movilidad los fulmine. El chato te saca ventaja porque se desmarca como los dioses y la pelota lo sigue. Sí, señores...



El arco es un tema de gustos. El arquero de Alianza viene de ser campeón y en buen nivel. Tiene recorrido con la blanquirroja. El golero de Universitario ha estado en todo el proceso. La firme que hasta José Carvallo puede tapar sin problemas porque hay que ganar así lo pongan a ‘Sin manos’ Penny. Plop...



Uno es soñador al mango, así sepas que es casi un imposible ir a Rusia 2018. Primero, ruego que no nos quiten los puntos en mesa. Segundo, si ganamos esta fecha en Lima, podemos terminar sextos en la tabla de las Eliminatorias. Eso quiere decir que el 5 de setiembre, en Quito, lloramos o respiramos. Dos triunfos nos meten de cabeza en el pelotón. Y la última fecha doble, ya es otra cosa, mariposa. Juegan los muñecos, las presiones, los telefonazos y toda la cochinadita. ¿O se imaginan un Mundial sin Messi? Y no va ser...



Hablando de los maletines negros, recuerdo que el finadito, el tío que usaba gabanes como la mafia, estaba con las hueveras de corbata porque faltaban dos fechas y el equipo del desarreglado peligraba su clasificación para Sudáfrica y ni la mano de Dios lo iba a salvar. La última jornada visitaba a una selección de peso y podía quedarse en nada. Quiso arreglar a nuestros jugadores y se peló. El intermediario era nada menos y nada más que el gran ‘Damián’, quien de pepa, casi se lleva la plata. El siniestro lo chambeó a su sobrino con que ya tenía todo cerrado y era mentira. Hasta que lo descubrieron y lo chaparon del cuello justito antes de que le entregaran la guita. Fue aquella vez que perdimos con lluvia torrencial, en el último minuto, con gol del ‘Loco’. Luego consiguieron otro triunfo en un estadio histórico y raspando sacaron su boleto al Mundial. Rexuxa... Me voy, soy fuga.

