Jefferson Farfán: El Bombardero habla de su convocatoria a la selección [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Bien llamado Jefferson Farfán. Bien convocado Wilder Cartagena. Los mejores siempre deben estar en la selección. Lo de Iván Bulos es una incógnita porque no vemos sus partidos de pretemporada por cable ni salen datitos ‘caletas’ de sus actuaciones. A mí me gusta, pero no sabemos nada de nada. Viene Bolivia y no hay que confiarnos porque les ha ‘guerreado’ de visita a varias selecciones. Después toca Ecuador en Quito y la cosa pica. Esperemos que no nos quiten los puntos en mesa para seguir vivos en esta fecha doble, aunque yo ya sé el final de esta historia. Sí, señores...



Ya tocamos el tema de los que han sido considerados. Ahora vienen los marginados. Lo de Carlos Zambrano no logro entenderlo. Nos damos el lujo de excluir al mejor central del Perú. ¿Ustedes creen que Alberto Rodríguez y Christian Ramos son más que el ‘León’? Para mí, y es una opinión personal, no. Nada que ver. Hay otro zaguero como Alexander Callens que viene con ritmo y continuidad desde hace años, en la Real Sociedad B, Numancia y hoy en el New York City, donde comparte vestuario con los campeones mundiales Pirlo y Villa. Seguro que los ‘mala leche’ dirán que juega en la MLS, pero cualquier liga es superior a la nuestra. Así es...



Todos los comentarios son respetables, pero algunos no tienen ni siquiera sentido común. Mezclan cebiche con huevo duro, ajiaco y carapulcra. Yo entiendo que Raúl Ruidíaz se ha ganado un lugar en México y mis respetos porque reconozco que lo consiguió a base de goles y calidad, pero de allí a decir que es más que Farfán, ya creo que hablan ‘hueveras’. El zambo ha sido capo, top y reconocido en Holanda, Alemania y ya la empezó a romper en Rusia. Tony Kroos, Dani Alves, Diego Godín y otros ‘monstruos’ se le acercan y le dan la mano cuando se lo cruzan. En Champions y en la calle. Pedirlo al chato en el once es una cosa, pero embarrar al otro con situaciones ajenas al fútbol, ya es de atorrantes. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.

