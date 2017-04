Del saque somos carnecita... Ya me contaron que el ‘Jeque’ es mano abierta para armar tonos y complacer a modelitos. Antes de fin de año realizó una encerrona a todo dar en su ‘Búnker’, pero tuvo que pedirle prestada la casa a la ‘Blanca de Chucuito’. Como el hombre corre con todos los gastos, no hubo problemas para que le dejen la casa sola. Hubo harta ‘carne’ argentina que llevaron los ‘zorros’ y otros alcahuetes. Lo malo es que el entorno que maneja al pelotero ya está saltón y le han dicho que pare la mano, porque en cada rumba que arma se gasta más de cinco mil dólares en trago, propinas a chupes y caprichitos a las ‘trampitas’. Las fichas salen y salen y no entra nada. Tiene que jugar sí o sí o se va pa’ La Habana. Así es...

Hay un runrún fuerte que el ‘Profesor’ no tiene en sus planes al delantero que prometió 30 goles al año y no cumplió. Todo porque le renovaron al colocho antes de que él se pusiera el buzo. Las malas lenguas aseguran que ya tiene escogido a sus extranjeros en el once y al zambito lo mandarán a calentar la banca. Pobechito...

En el cuadro poeta desapareció la plata como cancha. Habían contratado a ‘Voz de pito’ y otros peloteros para que sean técnicos de menores, pero a la semana los sacaron porque no tenían dinero para pagarles. Ahora han llegado otros entrenadores y les han dicho que su sueldo será aportado por los padres de familia, quienes también ponen para la canchita y bebidas rehidratantes. Pensar que hace un par de años, el dueño del club quería traer al Real Madrid para presentar a su equipo. Plop...

El que está entrenando más feliz que nunca es el ‘Gato’, que ahora defenderá a la ‘Academia’. Parece que estuvo jugando en paredes con su esposa y ahora está con retraso. Dicen que el lateral ya sueña con tener su ‘gatito’ en la familia para que la modelito no salga mucho y estar más tranquilo cada vez que tenga que concentrar. Hummmm... Me voy, soy fuga.