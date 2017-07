Jorge Sampaoli: El Bombardero destaca la honestidad del técnico

Del saque somos carnecita... Demasiada calidad la de Jorge Sampaoli. Humilde, generoso y, sobre todo, agradecido con la rosada. Vino al Perú y tuvieron que agarrarle la mano porque quería pagar su hotel. Cuando le dijeron que no se preocupe, que eso ya estaba arreglado con canje, recién se calmó. Pensar que otros convenidos, estafadores, ‘coimeros’ y ‘chupasangres’ hubieran aprovechado la ocasión para llevarse hasta el ‘Miguel Grau’ y el Real Felipe. El popular ‘Hombrecito’ está en el máximo nivel porque es honesto y adicto al trabajo. Quiso imponer el doble horario y los jugadores peruanos se molestaban, la pegaban de cansados, lesionados y hasta le ‘batían’ de que no estaban acostumbrados a esas exigencias. Fue a Ecuador y Chile y triunfó porque encontró buena predisposición. Por eso estamos hasta las ‘hueveras’. Corremos a 10 kilómetros por hora, mientras en otro lado vuelan. Sí, señores...



Por siaca, hay un runrún de que hoy se arma un rumbón en Barrios Altos y el asistente del ‘Tigre’ se portó con el dueño del santo y ha contratado a una orquesta de salsa para que toque toda la noche. Él se hará presente con su blanca, con la que camina a todos lados. Y que deje de estar preguntando por mi celular que yo no hablo con ‘asolapados’. Así es...



Me cuentan que en Matute la gente que cuida el club anda palteada y todo porque penan. Aseguran que cada vez que el equipo concentra, un fantasmita sale a la cochera y hace travesuras. Esa ‘almita’ tiene pinta de haber jugado de 6 y con cara de ser asistente del entrenador. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.