‘Ken’ y una colombiana 'pecan' en hostales de San Juan de Lurigancho

Del saque somos carnecita... Soy del Barcelona a forro y me parece mal que Neymar se haya marchado al PSG. Para mí, en la actualidad es el mejor futbolista del mundo por encima de Messi y Cristiano Ronaldo. Y no tiene sustituto. Dybala, Mbappé y Coutinho juntos no hacen ni la mitad del brasileño. ‘Ney’ ahora se podrá comprar un estadio, una cadena de aviones, un edificio en Manhattan, pero nada le asegura que conseguirá la Champions y premios individuales en Europa. Cavani no es Suárez. Di María o Alexis, si llega, no son Leo. En Francia ganará todo, pero es una liga inferior. Solo lo que haga en un Mundial con su selección le valdrá para ser el número uno. Sí, señores...



Ya me contaron que el ‘Ken’ no puede con su genio. Tiene reencuentros con una colombiana que fue su ‘geba’ bastante tiempo. Como la chamba de ambos es por San Juan de Lurigancho, ahora pecan en unos ‘telos’ de la zona y nadie los ‘ampaya’. Curuju...



El ‘Gatito’ se aseguró con pura ropa celeste para su retoño, el cuarto lo adornó con cositas de varón, ya tenía el nombre elegido, pero el ginecólogo le dio la noticia que sería mujercita. Se puso triste, regaló todo, pero ya le pasó y empezó a comprar todo de color rosadito. Así es...



El doctor Julio Grados, de Municipal, y el papá de Alejandro Hohberg, de Alianza, se ‘mecharon’ vía Twitter. Empezaron despacito y terminaron con los insultos. Al final, si se ven en la calle, seguro se dan la mano porque ambos tienen pinta de ser mancazos y haber tenido caídas más fuertes que las de Maicelo. Y no va a ser…



Grande mi tío ‘Chito’ La Torre. Se fue hasta el colegio Juan Pablo Peregrino de Carabayllo para saludar a los chibolos que habían ingresado a la universidad cuando todavía son escolares. Cuando le quisieron dar un ‘bolo’, respondió que con un taxi para que lo regrese a su casa era suficiente. Vale... Me voy, soy fuga.

