‘Ken’ está quedando mal con muchachita que vive a espalda del ‘Larco Herrera’

Del saque somos carnecita... Ya me enteré que el ‘Ken’ está quedando mal con la muchachita que vive a la espalda del ‘Larco Herrera’. El hombre la afanó, la visitaba de noche, iba en micro para no hacer roche, pero ahora ella ya no lo recibe y todo porque la mecía y mecía y nunca la presentaba. Lo malo es que ya va más de un año y cuando salen, nunca la toma de la mano. Parece que la gebita se cansó, porque para otras sí es rapidito. Noooooo...

Me cuentan que el ‘Cucurucho’ está preocupado, no puede dormir y toma pastillas para conciliar el sueño. Es que una amiguita, una vedette que peleaba con una blanquiñosa por ‘Más naiki’, está con la barriguita hinchada. Las malas lenguas dicen que se escapaba con el zambito y a cambio le pedía que le regale ropa. Si el muchacho pecó, ya no le van a pedir obsequios, sino le van a exigir pensión. Asuuuuuu...

Por si acaso, hay un muchachito que tiene su papito de técnico que ofrece colocar jugadores en el equipo a cambio de una comisión para su cuenta de ahorros. No cree en nadie y hasta ofrece mandarlos a la reserva. La firme que esta gente hunde nuestra pelotita...

En la crema, los jugadores están al día, invierten harto billete en fichajes, pero a los trabajadores de limpieza, que chambean de sol a sol todos los días, los tienen abandonados. Hasta ahorita no les dan la ‘grati’ ni un panetón con chocolate. Los tienen al hambre y les dicen que no hay plata. Ese floro ya no corre. Así no es... Me voy. soy fuga.