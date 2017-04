‘Ken’ está rondando otra vez a colocha que lo dejó por ‘Rápido y furioso’

Del saque somos carnecita... Me pasan la voz que el ‘Ken’ está rondando otra vez a la colocha que lo dejó por ‘Rápido y furioso’. El arquero le ha prometido cambiar, ser mejor pareja y detallista. Ella todavía no le da el sí, pero han empezado a verse más seguido. La firme que esta ricura le mueve el piso al blanco, que arrocha hembrones después de una o dos salidas. Siempre hay una que te hace mela. Que te enamoras. Curuju...

Por si acaso, hay un gatito que está tan enamorado, que anda averiguando para comprarse un auto del año. Dizque lo quiere poner al nombre de su flamante esposa. Es que confía mucho en ella y por eso deja que administre el billete. La verídica que mi mujer no sabe cuánto gano. O sea que yo me rompo el lomo y le voy a tener que pedir para la gasolina o si se me antojan unos anticuchos. Yo doy para todos los gastos y caprichos. También su mensualidad a mamita y lo que sobra para el drilo. Cada uno con su tema...

Hay un run run que reapareció recontrapilas el ‘Zambito claxon’. Lo ven muy seguido por Tomás Valle. Parece que un ‘material’ de esa zona lo ha hecho perder el control, la cabecita. Cuentan que se ha ilusionado con la chica, que solo le da sonrisas, porque no le agarra ni la mano. Lo peor de un varón es cuando no se da cuenta que estorba, que pierde su tiempo. El canchero avanza si hay un sagiro. No se tira a la piscina sin agua. Pobechito...

Gran parrillada en Matute. La gente cayó en mancha para degustar el almuerzo. Cuando sacaron el asado, se malearon y dijeron que la parta el profe ‘Cayo’, porque es su especialidad. Lo conocen al revés y al derecho que es débil con la carne femenina y, si es mujer ajena, mejor. Esa etiqueta no se la saca nadie. Curuju...

Mal, muy mal el ‘Loco del Río’. No le contesta el teléfono al tío Antonio, quien le prestó 1500 cocos hace dos años, cuando fue preparador de arqueros del Sport Boys. Este señor es un caballero de mucha calidad. Bajaba al camarín y regalaba 5 mil dólares para que se repartan los rosados. Lo hizo varias veces y a muchos los sacó de apuros. No hay que ser malagradecidos. Si no tienes, llámalo y dile que apenas tengas, vas a cumplir con la deuda. No ignores al que te dio la mano. Así es... Me voy, soy fuga.