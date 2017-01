‘Ken’ se tomará temporada de descanso para ver sus negocios

Del saque somos carnecita... Ya me contaron que el ‘Ken’ habló con su entorno y les dijo que si no le sale ninguna oferta de un club de la capital, dejaría el fútbol. Dicen que se tomará una temporada de descanso para ver sus negocios. La firme que el ‘Blanco’ anda entusiasmado con una chiquilla que le da mucho cariño, pero lo malo es que ella no lo quiere de ‘firme’, porque lo ve como ‘tramposo’ y encima es muy rapidito para dar amor. Hummmmm...

El que hace rato dejó de movilizarse en auto es el ‘Chemo de los pobres’. Ahora baja al Centro de Lima caminando desde la Unidad Vecinal del Rímac. Pasa por el puente ‘Rayito de sol’ y de ahí latea por la Plaza de Armas, agarra todo Jirón de la Unión y cuando tiene que ir a Miraflores, chapa su rico bus del Corredor Azul. Ya no entra billete como antes y no hay club que lo contrate ni vedette que lo empelote. Pobechito...

Así que el ‘Oso’, que se casó con la ex de un zurdo que parecía que pintaba con el balón, tiene una cadena de lavanderías en el Cono Este. Menos mal que se aseguró, porque ya va desapareciendo de la pelotita. Los años y la falta de gol le están pasando la factura. Y no va a ser...

Me cuentan que ‘Provocación’ está tranquila, enamorada de su tío, pero lo malo es que el hombre es celoso al mango. Vivían en una casa de Pueblo Libre y como por allí cerca vivían unos muchachos con pinta de ‘chicos reality’, decidió irse y alquilar un ‘depa’ en otro barrio. No entiendo, una mujer debe darte tranquilidad, paz, pero algunos viven intranquilos, la desconfianza les come el coco, los estresa, los ‘pudre’. Qué feo... Me voy, soy fuga.