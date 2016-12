Del saque somos carnecita... Por si acaso, el ‘Ken’ no se puede ver con ‘Antonio Banderas’ y no es porque tengan diferencias futbolísticas. Ya me enteré de que el directivo tenía su ‘trampita’, pero el arquero se la arranchó. Le ganó por ‘pepa’. Cuando el hombre reclamó, le respondieron que la pampa es para todos. Quéééé...



Así que el ‘Loquito de la franja’ sabe disfrutar los placeres la vida. Se arrancó a Aruba a gozar de sus vacaciones antes de volver a la pretemporada. Eso sí, le dejó su celular a un ‘causa’ del Rímac para que recepcione alguna llamada de cualquier amiguita y por el favor, le regaló una maleta llenecita de ropa deportiva. El arquero se fue con una chica que nadie conoce ni tiene historia en la pelotita. Igual que se cuide, porque los partidores le tienen camote. Y no va a ser...

Ojo, hoy es la final entre Sporting Cristal y Melgar.

Me cuentan que el peladito que jugó de volante en Ate y dirigió en Segunda a un club porteño, se ofreció a la nueva administración para dirigir a los cremas. Ahora que le renovaron al ‘Abuelo terrible’, no se da por vencido y ha vuelto a timbrar al mandamás del equipo para ofrecerle sus servicios como gerente deportivo. Asuuuuu... Me voy, soy fuga.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.