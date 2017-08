¿Leao Butrón no será convocado a la selección peruana? 

Del saque somos carnecita... Por siaca, hay un runrún fuerte de que no convocarían a Leao Butrón a la selección. No pueden sacar a José Carvallo porque es el arquero que más ha tapado en altura y lo podrían utilizar en Quito. Pedro Gallese es el titular de las Eliminatorias y Carlos Cáceda su suplente. La firme que con chamacos o viejos, igual estamos en la lona y ojalá no nos quiten los puntos en mesa. El ‘Tigre’ se va a Europa a tomar café y tomarse selfies con sus muchachos. Jorge Sampaoli se sienta con su asistente en la casa de Lionel Messi y le pasan videos de cómo quiere que se mueva en la cancha y encima le explica otros conceptos tácticos. El ‘Tigre’ es ‘pan baguette’ al rojo y lo peor es que algunos creen en su floro. Así es...



La verídica que se me cayó el ‘Cabezón’. Se ha vuelto uña y mugre del ‘Matador de cucarachas’, el empresario y exdelantero que estuvo con ‘Provocación’ y la morena que está en saliditas con ‘Tenchy’. Mete y saca jugadores como le da la gana de su equipo. La última incorporación cae de perilla al comando técnico más problemático y violento del Perú. Hay uno que le pega a las mujeres y otro que fractura tabiques. Encima acaba de fichar a un colombiano, que se peleó con cuchillo con su compañero de Los Lobos en México. A ese paso, pronto se refuerzan con ‘Popeye’, el jefe de los sicarios del ‘Patrón del mal’ y que es un ‘boom’ con su película en Netflix: ‘Sobreviviendo a Escobar, alias JJ’. Nooooooo...



Nuestro colega Elejalder Godos, el mejor relator del Perú, se la puso en el cuello a Rolando Chilavert, entrenador del Sport Huancayo: “Estoy enterado de que le cobraría a sus jugadores para ubicarlos de titular”. El hijo del paraguayo, recontraarañado, contestó en ‘one’: “Quieres ensuciar el honor de mi padre, te vas a comer una demanda por calumnia e injuria. Sos una m... de persona”. Yo lo conozco a mi tío y es serio y calidad al mango. Criollo y legal. Nada más...



Todo se sabe. Me pasan la voz de que una brasileña que juega vóley en una universidad compartirá equipo con su ‘hermanita’, pero no de sangre. Su marido, que es colocho y capitán del cuadro masculino, la mandó a Medellín para que dé a luz. El temita es que contrataron a una venezolana para que la reemplace en la cancha. Ella se lo tomó a pecho y también es la ‘sustituta’ en lo prohibido. No seas malo... Me voy, soy fuga.

