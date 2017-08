Leao Butrón: ¿su convocatoria a la selección peruana traerá 'cola'?

Del saque somos carnecita... La verdad, que estamos hasta las ‘hueveras’. En lugar de pensar cómo juega el rival y el once titular, nos fijamos en ridiculeces, tonterías. Dizque un volante con apellido de salsero fue a entrenar, se estaba amarrando sus chimpunes nuevecitos y se le acercó uno del comando técnico: ‘Cámbiatelos, mejor no te los pongas, es una orden del jefe’. El chico creía que era una broma hasta que se dio cuenta de que la cosa iba en serio. ¿Y por qué? Eran de color verde. Igual que la camiseta de Bolivia. Las cábalas de este señor me llegan altamente. Nos tiene séptimos con 18 puntos y 3 regalados. Fijo que seguro también está mandando a revisar los bóxers o calzoncillos de los jugadores. Ahorita pinta el césped del Monumental. Así como es estricto en este tema, espero que a fin de mes no cobre un dólar (verdecito) de todo lo que se lleva. Sí, señores...



Grande Ramón Quiroga. El ‘Loco’, a su estilo, dejó una bombita: ‘Si yo fuera Cáceda o Carvallo y ponen a Leao Butrón, que recién llega, me voy de la concentración’. La firme que esto va a traer cola. No lo dice este pechito, tampoco Perico de los Palotes, tampoco el mejor comentarista del país. Lo firma un arquero que nos clasificó y tapó en dos Mundiales. Yo sé por qué no lo llamaron a Leao en la lista inicial, pero para eso habrá tiempo después. Lo ideal sería que el arquero de la ‘U’ ataje porque se ha comido el proceso, pero aquí cualquier cosa puede pasar. Ayayayay...



Me pasan la voz de que un delantero que milita en Europa le ganó en segunda instancia el juicio a un zaguero de un club grande que le debe 26 mil dólares. El juez ordenó embargar todas la cuentas del defensa, que en ‘one’ sacó su billete del banco y solo dejó 6 cocos en su cuenta de ahorros. Eran causas y diría hasta ‘hermanos’ hace un tiempo, y por la ‘arruga’ se distanciaron. ¿Quiénes son los implicados? El demandante es uno que no tiene suerte en el amor porque hasta un ‘michi michi’ lo parte y el otro tiene cara de boxeador. Más fácil que la tabla del uno. Curuju...



Buena noticia lo de André Carrillo. No se va a Turquía, Bélgica, Chipre ni a Segunda división de otro país del Viejo Continente. Lo ha fichado el Watford de la Premier League. Una liga supercompetitiva, donde el chico le gana al grande y en su propia cancha. Si la hace, la próxima temporada se lo pelean los poderosos de Inglaterra. Ojalá muestre toda su calidad. Tiene regate, velocidad, habilidad y desmarque. Estaremos atentos a sus actuaciones. Así es... Me voy, soy fuga.

