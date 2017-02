Limeño llegó a la ‘Ciudad blanca’ para entregarle su ‘nave’ a ‘Churrito’, que se puso a dar vueltas por Yanahuara

Del saque somos carnecita... La firme que los casos de la vida real son alucinantes. Un causa me buscó ayer y me pidió un consejo. Me contó que trabaja de lunes a sábado todo el día y llega muerto a casa, pero tiene una mujer que le pican los pies por salir todos los fines de semana y la verdad que me quedé helado, sorprendido. El solo contarme eso lo deja parado como un hueveras, un sonso. Lo miré a los ojos y tenía los párpados caídos, estaba ojeroso y preocupado. Yo solo le respondí: ‘Sal corriendo de allí’. Y ni una palabra más. Ni un gesto ni una mueca de más. Si se abre, cambiará su vida y podrá ser feliz. Si se queda con ella, que coleccione gorras para los ‘cachos’. Así de sencillo. Tu pareja debe desesperarse por atenderte, cuidarte, protegerte, engreírte y apoyarte. El día que venga con otro ‘long play’, se va pa’ La Habana. Así es...



Tiembla el ‘Misti’. Ayer un limeño llegó a la ‘Ciudad blanca’ para entregarle su ‘nave’ a ‘Churrito’, que en ‘one’ se puso a dar vueltas como loco por todo el barrio de Yanahuara. Al final, se detuvo en una esquina y, como nadie subía, volvió a su casa derrotado. Eso sí, está seguro que ese ‘fierro’ le va a subir los bonos. Ayayayayay...



Por siaca, no me parece bonito que un hombre tenga colgado el cartelito de ‘partidor’ porque no hay nada de qué sacar pecho. El zambito que atrasó al ‘Chemo de los pobres’ y que ahora aseguran se está metiendo con una chica comprometida de San Borja, es el centro de sus compañeros de la franja. Ya saben de sus mañas y le dan con todo por ‘mala leche’. Que te vacilen de tramposo pero no de fulero. Rexuxa...



Me avisan que la reserva de la ‘Vicky’ ha sido ‘reforzada’ con un volante nacido en la tierra del ‘Tío Sam’. Lo raro es que no le han sacado carné de cancha, pero igualito va a entrenar y cobra su sueldo normal. Está al día y nadie sabe por qué le tienen que seguir pagando si no puede jugar. Hummm... Me voy, soy fuga.

Universitario 1-1 Garcilaso: Resumen y goles