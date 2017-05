Linkin Park en Lima: ¿‘Neka’ estuvo pogueando duro en concierto? [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Ya me contaron que ‘Solanito’ anda en un problema redondo. Dicen que de tanto ir y venir al barrio que está al lado de la Universidad Católica, le ha empezado a dar mareos. Las malas lenguas aseguran que allí hay una chica que visitaba y la invitaba a comer, pero ahora se le nota gordita y el doctor ya le dijo que no podrá bajar de peso hasta dentro de nueve meses. Qué palta...



Y lo vi al ‘Neka’ vacilándose como si hubiera llegado a la final del ‘Torneo de Verano’. El jueves, por la noche, apareció bien acompañado al concierto que dio Linkin Park en el Estadio Nacional. La firme que el volante salió ‘horneado’, porque a su lado había un montón de chiquillos que andaban con ese cigarrito que los hacía reír como tarados. Asuuuuu...

Me datean que el administrador de un club chalaco se arrebató. Cuentan que fue al entrenamiento del equipo, les avisó que no se estén quejando por la deuda que le tienen y, si no se portan bien, peor va a ser. Como si pagar el sueldo fuera un premio y no una obligación. Así no es... Por si acaso, un ‘pez gordo’ se va de la casa grande de San Luis. La marca que viste al equipo de todos no seguirá más, porque dicen que la gente no compra las camisetas como ellos esperaban y darán un paso al costado. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.

