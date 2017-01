‘Loco’ almorzó el sábado bien taipá y terminó más pesado que 'Choca' 

Del saque somos carnecita... La verdad que ver a la Sub-20 deprime. Me dio punzadas en la cabeza. La derrota ante Bolivia fue un parto de dos horas. Nuestra selección, con un año de trabajo, no le hizo ni cosquillas a un rival que entrenó en un parque y se armó tres semanas antes del Sudamericano. O sea que ese tal Fernando Nogara gana 15 mil dólares mensuales por las santas hueveras. No hay patrón de juego, estilo, identidad, piernas. Y no damos tres pases seguidos. Le llenamos los bolsillos para ser la burla de todos. Allí está Daniel Ahmed, el gran salvador de nuestro fútbol. Si en lo principal no acierta, que es elegir a los técnicos, qué vamos a esperar de este señor que no ha hecho mérito ni para dirigir el tránsito del óvalo Santa Anita. Los argentinos nos están mandando a la mela. A la lona. Y se la llevan más fácil que los coimeros de ‘Lava Jato’. Gareca nos sacó del Mundial. Ahmed y sus chistosos también. ¿Qué dice el ‘Ciego’? ...



Todo está mal por esto. Los entrenadores de menores ganan mil soles y salen disparados a cachuelearse en colegios, academias y no les importa si el chiquillo aprende o no a pararla de pecho o pegarle con los dos pies. A los chicos no les dan ni agua con azúcar después de las prácticas. Ni un plátano, ni un vaso de quaker, ni un pan con queso. Cero vitaminas. Encima les cobran por jugar cuando ni siquiera tienen para el pasaje y por eso tiran la toalla. Se contratan técnicos estafadores que se valen de una relación para conseguir el cargo dejando comisión. Los ‘buitres’ meten a sus jugadores a la fuerza o con regalitos y se convocan puros recomendados. Al hijo del dueño de una empresa, al pequeño del congresista, al engreído del alcalde, al chamaquito cuyo viejo vende diamantes. Los clubes no invierten en infraestructura y poco falta para que las canteras chambeen en un basural. Después de la Videna, La Florida, Santa Anita y Bentín, no hay más. Campo Mar es una chacra. Y Matute tiene solo una canchita sintética. Yo insisto, aquí hay material, jugadores, calidad, lo que nos falta es gente honesta. Personas que vivan para el fútbol y no que vivan del fútbol... Si Cristal quiere guerrear en la Copa, el ‘Piqui’ no puede ser back central. No salta, es desordenado en la marca y con facilidad pierde ubicación, no sale con cabeza levantada y para agarrar a los delanteros se tendrá que subir a una moto. En resumen, es una mazamorra morada y de sobre. Me extraña que ‘Chemo’, que conoce el puesto de zaguero y contención, arriesgue con este barbón que corre sin freno de mano. Guerra avisada...



La verídica que el ‘Loco’ almorzó el sábado bien taipá. Se metió un chancho al palo con medio kilo de arroz y una Inka Kola de dos litros y medio que no la pudo digerir en la noche. Estaba más pesado que el negrito Choca. Lo que me queda claro es que la ‘Colita’ le fundió el motor y un poco más y se lleva la caja. Ahora deberá cambiar anillos, pistones y aceite cada 5 partidos. La ‘Trinchera’ lo ama, los niños lo miran con admiración, así que es hora de demostrar que le queda un sencillo. ‘La Vengadora’ lo hizo volver al Perú porque nadie lo quería en el extranjero. Él la llevó a la fama y hasta le consiguió un programa al mediodía en la televisión. Increíble, esa es la ‘recompensa’ por estar con un casado. Asu mare...

Antes de irme, mis respetos para ‘la Rulitos’, quien fue clarita al decir que en una relación de tramposos no hay amor. Tiene la misma filosofía de ver la vida que este pechito. Renegó, pataleó, insultó y me deseó lo peor cuando le metí su ‘carretillón’, pero al final es mi hincha. Entendió mi mensaje. Me da mucho gusto que ahora sea feliz en familia... Me voy, soy fuga.

