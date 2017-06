Un ‘Loco’ es mismo Papá Noel con sus causas 

Del saque somos carnecita... La verídica que el ‘Loco’ tiene mucha calidad con los amigos. Le regaló un auto del año a su causa de chibolo. Después de años lo encontró en el mercado de Magdalena y, como lo vio manejando un mototaxi, lo mandó llamar y le dijo para comprar un station wagon para que chambee haciendo taxi. Y no es el primer caso, sé de otros más. Rexuxa...



El que ayer cumplió años es ‘Perico’ León. El histórico delantero de la selección y Alianza Lima apagó su velita número 74. Lo malo es que tiene problemas en los oídos que no lo dejan escuchar bien y su familia está preocupada. Para mí que como no le hablan de billete, no toma atención. El mejor hisopo son cocos o euros. Y no va a ser...



Todo se sabe. Me pasan la voz de que ‘Velascues’ está en su mejor momento. Cada vez que viene a Lima no tiene tiempo para su familia, sino para una cubana. La guapita sabe lo que vale y le saca varios billetitos azules en cada visita. El hombre paga ‘capricho’ porque lo atiende con trato de enamorada. Con besitos, cariñitos y de la mano por la calle. Huuuuummmm...

Hay un runrún de que una voleibolista veterana anda en problemas en su club. Ella ahora juega en un equipo chorrillano y aseguran que se metió con su preparador físico, pero lo malo es que el patita es casado y la esposa ha ido a hacer escándalo. De repente los botan a los dos. La firme que ese ‘caballo grande’ no tiene bandera. La vez pasada también tuvo un roche con la selección. Qué feo...



Dizque un argentino de un equipo naranjero de Segunda vive en un edificio de Miraflores. Cuando se va a entrenar, un borracho que llama a vedettes le timbra a su esposa para acosarla. El jugador ya lo ‘parchó’ una vez y no hace caso. Cuidado que termina todo en desgracia. Guerra avisada... Me voy, soy fuga.